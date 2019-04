Caro Di Battista, è troppo facile fare il fenomeno dell’antipolitica (e al popolo non serve a niente)

Eh sì, caro Dibba, hai scoperto che è più facile girare per le piazze ad accordare l’indignazione contro quelli al governo piuttosto che governare, lo so, ti capisco. Deve essere stato un duro colpo scoprire però che governare è una cosa diversa. Si tratta di stringere accordi e riuscire a farli rispettare, di far quadrare i conti e di mantenere le promesse, si tratta soprattutto di non avere spazi di manovra incredibili, quelli invece di cui si può favoleggiare nelle piazze e, come dici tu, in mezzo agli attivisti. Perché il mondo reale, del governo di un Paese (o di una grande città) è altra cosa.

Caro Dibba adesso hai scoperto che hai la vocazione del falegname, sempre pronto a quel tuo essere naïf, che piace così tanto a quelli che seguono la politica come se fosse un reality show. E infatti gli ingredienti ci sono tutti: l’amore sbocciato in diretta, il figlio nato in diretta, il viaggio con prole come rito di iniziazione e ora addirittura il grande rifiuto perché, come dici tu, governare è un lavoro sporco e tu invece preferisci avere le mani pulite, e lo ripeti spesso citando Pertini, solo che Pertini le mani pulite, in politica, le ha tenute per anni, senza bisogno di scapparne.

Caro Dibba, pensi di essere scaltro a dirci che la poltrona ti fa venire le bolle, lasciando credere che sia tutto un melmoso compromesso (che voi avete chiamato contratto di governo) ma così facendo hai bollato tutti i tuoi amici che guardi da fuori con quel bel senso di superiorità. Sei più di una foglia di fico per il futuro del Movimento 5 Stelle, sei già pronto per le idi di Marzo quando Di Maio e compagnia cantante dovranno ammettere che governare è ben diverso da strillare, quando Salvini vi avrà già eroso abbastanza e allora si aprirà il fronte comodissimo dell’opposizione dura e pura, quella perfetta per il tuo eloquio da mercante di passioni.