Moby Prince, tutto quello che non torna sul 10 aprile 1991

In inglese

Alle 22.20:10 sul Canale 16 si sente un frammento: “The passenger ship, the passenger ship”. Può essere stata una segnalazione di rischio di collisione lanciata da una non identificata nave americana “Alla nave passeggeri, alla nave passeggeri”. L’unica nave passeggeri in zona in quel momento?

Poco dopo, sulla stessa frequenza la stessa voce in italiano dice: 22:25:19 “chi è quella nave?”. Dopo altri 8 secondi, la Moby Prince si schianterà sulla petroliera.

Alle 22.49:35, circa 24 minuti dopo l’impatto, viene registrata la seconda e ultima comunicazione in inglese. Una voce diversa dalla precedente: “This is Theresa, this is Theresa for the Ship One in Livorno anchorage, I’m moving out, I’m moving out!”.



In incognito

Non esiste nessuna nave Teresa o Theresa nella zona. Il comandante ha ritenuto opportuno usare un nome in codice sia per sé che per il proprio interlocutore - “Nave Uno ”- e comunicargli che stava abbandonando la zona in tutta fretta.

Resta da spiegare perché i periti del tribunale e della commissione non si siano mai preoccupati di analizzare a fondo le registrazioni per chiarire chi fosse Theresa.

Lo studio di ingegneria forense Gabriele Bardazza di Milano, al quale si sono affidati Angelo e Luchino Chessa - figli di Ugo, comandante del Moby Prince - ha effettuato un lavoro di ottimizzazione del suono su quelle registrazioni ed è riuscito a dare un nome alla voce: si tratta del comandante greco della nave militarizzata statunitense Gallant II, il capitano Theodossiou. Era in rada per scaricare alla base americana di Camp Darby armi ed esplosivi provenienti dalla Guerra del Golfo. E se l’è filata di nascosto anziché collaborare alle operazioni di salvataggio.

Ancora in incognito

Ma non è l’unica imbarcazione abusiva in circolazione nella zona.

L’ormeggiatore Walter Mattei – che incontreremo più tardi - al primo processo testimonierà che accanto alla Agip Abruzzo in fiamme “c’era una chiatta, una strana imbarcazione bassa, completamente colorata di rosso. Ferma immobile come se non volesse farsi notare dai soccorritori”.

L’ufficiale di macchina della Agip Abruzzo, Marco Pompilio, dopo la collisione vede sfilare a poca distanza dalla petroliera un grande peschereccio d’altura.

Questo grande peschereccio d’altura viene visto indipendentemente dall’equipaggio del rimorchiatore Tito Neri II. Mentre cerca di raggiungere la petroliera in fiamme viene quasi investito da un peschereccio corrispondente alla descrizione, che lo sfiora e poi scappa. Anche lui sottraendosi alle operazioni di soccorso.

Nessun peschereccio si doveva trovare in rada quella sera. Potrebbe essersi trattato proprio della 21 Oktobar II?