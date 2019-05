Roma, genitori e insegnanti organizzano turni di notte per difendere una mamma rom

«Stavolta i fasci hanno perso», dicono tutti. A Torrenova, periferia Est di Roma, Suzana e le sue quattro bambine da quattro giorni abitano nella casa popolare che gli è stata regolarmente assegnata, dopo aver scelto di lasciare il campo rom di via dei Gordiani. Il 4 maggio, il copione andato in scena è stato lo stesso di Casal Bruciato, Torre Maura, Pietralata. Un piccolo gruppo della formazione di estrema destra Azione Frontale si è dato appuntamento davanti al portone (nonostante il divieto di manifestare), le camionette della polizia hanno presidiato il palazzo, e per strada sono volati gli insulti contro la «zingara» accusata di aver «sorpassato gli italiani nelle graduatorie». Ma stavolta si è vista anche un’altra Roma: a sostenere l’ingresso della famiglia rom in casa si sono dati appuntamento tanti genitori e maestre della scuola “Simonetta Salacone” frequentata dalle figlie di Suzana, accompagnati da un presidio del sindacato degli inquilini Asia Usb e dal movimento dei Blocchi precari metropolitani. E davanti alle minacce di alcuni vicini e militanti di destra tornare a «riprendersi la casa», su Whatsapp è subito partita l’organizzazione di un calendario di turni notturni in modo tale da non lasciare mai sola la donna con le sue figlie.

«Lei stessa ha paura e ci ha chiesto di rimanere», dice Valentina Sejdic, del movimento “Kethane – Rom e Sinti per l’Italia”. «La casa è stata assegnata regolarmente e Suzana ha tutto il diritto di godersi pienamente la collocazione e far dormire serene le bambine. Per questo la sosterremo organizzando i turni di notte».