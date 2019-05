Cristina Cattaneo: “I migranti morti in mare? Per gli italiani sono vite di serie B”

I migranti morti nel Mar Mediterraneo sono diventati ormai dei numeri vuoi, ascoltati con noia durante i Tg della sera. Nell’Italia dei porti chiusi il fenomeno sembra debellato, ma anche se diminuisce il numero degli arrivi aumenta la percentuale di morti in mare. Secondo l’Unhcr sono 424 i morti e dispersi nel Mediterraneo che hanno cercato di raggiungere l’Europa. Ventitré morti a settimana, tre al giorno. Alcuni di questi corpi senza nome li identifica l’anatomopatologa Cristina Cattaneo a capo del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense), il braccio tecnico dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse del ministero dell'Interno. Un progetto pilota, unico in Europa per ridare un’identità ai morti in mare. Per ora sta lavorando sui corpi dei morti nei naufragi di Lampedusa del 3 ottobre 2013 e del 18 aprile 2015, quella che ha causato oltre 800 morti. Per raccontare la sua esperienza ha scritto il libro Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo (Raffaello Cortina Editore, 2018), finalista del premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, che si terrà a Padova il 10 maggio. Dal ragazzo ghanese con addosso due tessere: una della biblioteca, l’altra da donatore di sangue, al giovane eritreo con in tasca un sacchetto di terra per non scordarsi del proprio Paese fino alla storia che ha riempito le pagine dei mass media di tutto il mondo del bambino del Mali che aveva nella cucitura interna del giubbotto una pagella scolastica scritta in arabo e in francese. «Identificare il cadavere ormai è dato per scontato, ma abbiamo più di ventimila morti nel Mediterraneo», spiega Cattaneo.

Cattaneo, perché continua a identificare i morti nel mediterraneo?

Dai tempi di Omero sappiamo che identificare i morti è un aspetto centrale della nostra cultura. Non tanto per chi è morto ma per la salute mentale dei vivi. Una madre che cerca il corpo del figlio morto e non lo trova non può iniziare a elaborare il lutto. L'identità è importante anche per motivi pratici. Ci sono ostacoli amministrativi riguardo gli orfani che non riescono a fare il ricongiungimento con familiari che stanno in Europa e magarai sono gli unici parenti rimasti perché i genitori sono morti sui barconi e non esistono i loro certificati di morte. Quando c'è un disastro in un aereo occidentale corriamo tutti per capire se i nostri cari sono coinvolti, ma nessuno sa niente di questi migranti, né si interessa. Siamo di fronte al più grande disastro umanitario dalla seconda guerra mondiale, abbiamo più di ventimila morti nel Mediterraneo e nessuno muove un dito per identificarlo. Sono morti senza identità.

Lei fa autopsie per lavoro tutti i giorni, cosa ha provato quando ha esaminato il corpo di questi migranti morti in mare?

I morti raccontano il loro passato in maniera molto più eloquente a volte rispetto ai vivi. Abbiamo fatto autopsie per tre mesi collaborando con dodici università, la Marina Militare e i vigili del fuoco che avevano tirato fuori le salme. Abbiamo toccato i corpi di queste persone e frugato nelle loro tasche per dargli un'identità. Quello che abbiamo trovato, dalle pagelle, alla tessera di donatore del sangue o quella bibliotecaria ci conferma che questi sono anche i nostri ragazzi, adolescenti normali con sogni e speranze, come i nostri figli.