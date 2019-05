Lo Sblocca Cantieri è un mostro giuridico. E non risolverà i ritardi italiani

Già lo so. Accuseranno noi ambientalisti di essere contro il progresso, di non pensare al lavoro, di non tenere conto della situazione economica. Già lo so, e allora vorrei subito dire che l'Italia avrebbe bisogno di migliaia e migliaia di cantieri aperti. Dobbiamo solo ragionare sul “per fare cosa” e con “quali regole”. Esattamente quello che non fa il Decreto Sblocca Cantieri, sbarcato lunedì scorso al Senato: un mostro giuridico di lunardiana memoria che ha il merito di rappresentare un vero e proprio bignami del perfetto devastatore di territorio e di legalità.

Eppure, come dicevo, l'Italia avrebbe davvero bisogno di sbloccare migliaia di cantieri. Migliaia di interventi puntuali e diffusi che ci aiuterebbero a mettere in sicurezza il nostro Paese, a riparare le nostre reti idriche, a mettere in sicurezza ponti, strade urbane ed autostrade. E poi avremmo bisogno di depuratori, di mettere a terra e sotto terra km e km di rotaie nei nostri centri urbani. I nostri fiumi avrebbero bisogno di geologi ed ingegneri che con progetti attenti e sostenibili possano ridare loro spazio e naturalità, mettendo al riparo le nostre città dalle inondazioni.

E poi le scuole. Altro che grembiuli, se vogliamo fare ordine sarebbe il caso che i tetti degli edifici scolastici smettessero di crollare sulla testa degli studenti. Insomma, ferrovie, trasporti urbani, mobilità dolce, messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, bonifiche, depurazione, riqualificazione urbana, sicurezza sismica, abbattimento di manufatti abusivi, impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti.