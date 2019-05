Elogio alla Chiesa, unica vera opposizione al Governo degli egoisti

La disobbedienza civile a Roma la fa la Santa Sede, nella persona del Cardinale Elemosinere Konrad Krajewski, già noto alle cronache per i suoi interventi personali in favore di senzatetto, barboni, rifugiati. Sabato era andato a portare regali ai 98 bambini dello Spin Time, l’ex sede Inpdap di via Santa Croce in Gerusalemme dove dal 2013 vivono 400 persone in una delle tante occupazioni “stabilizzate” di Roma. Ha trovato una situazione emergenziale. Da cinque giorni né luce né acqua. Frigoriferi spenti, bagni intasati, anche perché la pompa di collegamento alla fogna ha bisogno di elettricità. Il resto lo raccontano i residenti: ha chiamato la Prefettura, ha chiamato il Comune, ha chiesto un intervento d’urgenza, “se no alle 20 ci penso io”. Non è successo niente e alle otto e un quarto di sera il cardinale si è infilato nel tombino dei contatori e ha provveduto di persona. “Ci ha spiegato che era competente di energia elettrica perché prima di prendere i voti, in Polonia, aveva lavorato nel settore”, spiega chi c’era.

L’inaspettata e clamorosa irruzione vaticana sul terreno del disagio sociale spiazza tutti, destra, sinistra, centro, Primo Municipio (uno dei pochi dove governa la sinistra), Campidoglio, potere sindacale, e anche il capo di Action Andrea Alzetta detto Tarzan, che gestisce l’occupazione abusiva, perché tutti sono coinvolti nella surreale vicenda della Spin Time e tutti da tempo promettevano soluzioni che però non sono mai arrivate.