La morte dell’energia nucleare? È più vicina (e probabile) di quanto crediamo

Pubblichiamo un estratto da 2052. Scenari globali per i prossimi quarant'anni, di Jorgen Randers (Edizioni Ambiente)

Nel 2052 solo due paesi, Francia e Cina, staranno ancora producendo elettricità dall’energia nucleare – ed entrambi avranno comunque deciso di abbandonare del tutto il nucleare entro il 2065. Sospetto che oggi in pochi si dichiarerebbero d’accordo con questa affermazione. Nonostante il disastro di Fukushima nella primavera del 2011, nell’autunno successivo l’umore prevalente nella maggior parte dei paesi era rimasto ampiamente a favore di un qualche tipo di rinascita del nucleare. In ogni modo, anche prima di Fukushima, questa rinascita non è stata esattamente ciò che sarebbe dovuto essere. Come sottolinea l’esperto di energia Amory Lovins, “ci sono oggi 61 centrali nucleari ‘ufficialmente’ in costruzione. Tuttavia, di queste 61 unità, 12 sono ‘in costruzione’ da oltre 20 anni; per 43 non c’è nessuna data di avvio dei lavori ufficiale; la metà sono in ritardo, 45 si trovano in quattro sistemi energetici progettati centralmente e poco trasparenti, e per nessuna si può parlare di autentica transazione di libero mercato”. Il fatto che di tale rinascita si sia parlato molte volte dopo il disastro di Chernobyl del 1986, ma che non si sia mai concretizzata, è del tutto irrilevante.

Le speranze nucleari non svaniscono mai del tutto, e il timore di un’accelerazione del cambiamento climatico ha contribuito alla diffusione di queste speranze – persino tra alcuni degli ambientalisti più in vista negli Stati Uniti e in Europa, che un tempo sarebbero inorriditi davanti alla possibilità che un futuro a basso contenuto di carbonio potesse essere costruito sull’energia nucleare. Gran parte del fronte pro-nucleare del XXI secolo adotta un tono da “male necessario”: non c’è nessun entusiasmo per la tecnologia in sé, tanto meno per l’industria nucleare. Per l’ambientalista britannico George Monbiot non c’è alcuna contraddizione tra “l’innamorarsi del nucleare” e il descrivere quelli che lavorano per l’industria nucleare come “un branco di canaglie disoneste”.

Nel 2006 la Sustainable Development Commission ha fornito un parere al governo britannico sui pro e i contro dell’energia nucleare. I benefici erano evidenti e rilevanti: costi operativi molto bassi, con una ragionevole sicurezza delle riserve di combustibile per una fonte di elettricità a basso contenuto di carbonio se paragonata ai combustibili fossili. Per la commissione, tuttavia, gli aspetti negativi superavano di gran lunga quelli positivi: enormi costi di capitale; nessuna soluzione reale per la gestione delle scorie nucleari e per lo smantellamento a fine vita delle centrali; preoccupazioni sulla proliferazione e la sicurezza; importanti questioni etiche in merito alla giustizia intergenerazionale (perché i problemi legati al nucleare vengono scaricati sulle future generazioni) e notevoli “azzardi morali”, visto che l’industria sfrutta brutalmente i governi e li molla quando le cose vanno male. E accade sempre. Il parere fu ignorato. Il potere dell’industria nelle nazioni nucleari è enorme.