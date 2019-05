Il vero complotto: ecco chi sono (e chi paga) i negazionisti del cambiamento climatico

Se cerchiamo su Google “Santer Ipcc”, non verremo indirizzati subito agli studi realizzati all’Intergovernmental panel on climate change da Ben Santer, lo scienziato che più di ogni altro ha dimostrato come il cambiamento climatico sia collegato alle emissioni prodotte dalle attività umane. No, Google ci mostrerà prima di tutto la galassia di articoli che riprendono invece le accuse mosse negli anni contro Santer. E tutto grazie a quella che nel libro Merchants of Doubts di Naomi Oreskes ed Erik M. Conway viene definita come la “strategia del tabacco”. Ovvero: gli stessi scienziati coinvolti nel programma organizzato dall’industria del tabacco per screditare le evidenze scientifiche che collegano le sigarette al cancro sono tra i protagonisti della corrente negazionista sul riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Che dall’inizio degli anni Novanta è arrivata fino ad oggi, utilizzando le stesse tattiche di Big Tobacco e trovando nel presidente americano Donald Trump il suo più alto esponente attuale. Nel caso del clima, però alle spalle non c’è Big Tobacco, ma le grandi industrie petrolifere.

La strategia però è la stessa usata anche contro un lungo elenco di emergenze come l’asbesto, il fumo passivo, le piogge acide e il buco dell’ozono. Il bersaglio resta la scienza. E per sparare nel mucchio e seminare disinformazione vengono usati scienziati ritenuti autorevoli, pronti a mettersi al servizio delle aziende. Secondo un report della ong britannica “Influence Map”, solo nei tre anni successivi all’accordo di Parigi sul clima, le cinque più grandi compagnie petrolifere al mondo – ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP e Total – hanno investito più di 1 miliardo di dollari per finziare campagne di branding e attività di lobbying per screditare l’emergenza climatica.

E dagli archivi interni delle big del petrolio sono venuti fuori i documenti di decenni e decenni di disinformazione legata agli effetti delle emissioni. In un report della “Union of Concerned Scientists”, sono raccolti i file riservati di aziende e associazioni di produttori petroliferi che mostrano per la prima volta come per almeno tre decenni le maggiori compagnie abbiano lavorato per distorcere e delegittimare le scoperte scientifiche sul clima, manipolare l’opinione pubblica e fermare le politiche ambientaliste dei governi di tutto il mondo. Dall’inizio degli anni Novanta, mentre venivano fuori le prime evidenze scientifiche sull’impatto e le cause del cambiamento climatico, l’industria del petrolio avrebbe cominciato a investire in vere e proprie campagne di disinformazione. E dai documenti pubblicati tra il 2014 e il 2015, “è chiaro che la campagna di inganno sul riscaldamento globale continua fino ad oggi”, spiegano gli scienziati.