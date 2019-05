Grazie Salvini, il Decreto Sicurezza rischia di mandare nel caos la magistratura

Il decreto cosiddetto sicurezza (d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018), continua a essere oggetto di controversie. Dopo i dubbi sulla legittimità di alcune disposizioni e le polemiche sui numeri dei migranti irregolari, un'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11749 del 3 maggio scorso) si esprime in senso opposto a una precedente sentenza della Corte stessa (n. 4890 del 23 gennaio 2019) circa la retroattività del decreto per le richieste di protezione umanitaria. Infatti, mentre la prima pronuncia reputava che il provvedimento non si applicasse alle domande di permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della sua entrata in vigore (5 ottobre 2018), con la recente ordinanza i giudici sostengono il contrario, e cioè che le nuove disposizioni siano applicabili a tutte le istanze, anche a quelle pendenti alla data di emanazione del decreto. Sulla divergenza di orientamenti dovrà pronunciarsi la Cassazione a Sezioni Unite, ma intanto può essere utile una spiegazione sulla portata di tale divergenza.

Prima del decreto sicurezza, il d.lgs n. 286/1998 (T.U. immigrazione) prevedeva che il permesso per protezione umanitaria potesse essere concesso in presenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali»: dunque, non erano sanciti casi predefiniti, ma nella norma poteva rientrare una vasta gamma di situazioni di vulnerabilità del migrante.

Con il decreto sicurezza, la protezione umanitaria è stata eliminata e sostituita da particolari permessi di soggiorno temporanei per “casi speciali”, tassativi ed espressamente tipizzati (condizioni di salute di eccezionale gravità, calamitànaturali, violenza domestica, sfruttamento lavorativo ecc.). Il fine della modifica legislativa è stato formalmente quello di evitare la «proliferazione di istanze (…) con intasamento dell’ordinaria attività delle Commissioni territoriali preposte all’esame delle stesse e un irragionevole prolungamento del soggiorno in Italia di persone in attesa di una definizione della propria posizione, con conseguenti oneri sul sistema di accoglienza»: nella sostanza, si è voluta restringere la portata di una tipologia di permesso che, data la sua genericità, consentiva la regolarizzazione di molti stranieri, e in misura prevalente rispetto alle altre forme di protezione (asilo politico e protezione sussidiaria).