Franklin Foer: “Facebook, Google, Amazon e Apple stanno distruggendo il mercato e la nostra mente”

Compriamo prodotti su Amazon, diamo ordini ad Alexa o Siri, chiediamo informazioni su Google, siamo connessi con i nostri amici su Facebook, Whatsapp e Instagram. In questi anni i giganti della Rete ci hanno regalato prodotti e servizi innovativi chiedendo in cambio i nostri dati. Ci hanno semplificato la vita promettendo di diffondere la conoscenza e migliorare la nostra quotidianità. Li abbiamo accolti con entusiasmo, facendoci sedurre da maglioni a collo alto e il basso profilo dei loro Ceo. Ma come tutte le aziende avevano un unico obiettivo: ottenere il monopolio del mercato. Questa è la tesi neanche più così radicale di Franklin Foer, editorialista del The Atlantic, una delle riviste di opinione più famose al mondo e autore del libro “I nuovi poteri forti. Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi” (Longanesi), che venerdì ha ricevuto a Udine il Premio Terzani 2019. Secondo Foer i grandi monopolisti della conoscenza sono insensibili alla privacy e ci hanno privato di una delle cose più importanti per l’uomo: la nostra libertà di scelta. «L'Internet che conosciamo oggi è stato creato negli anni Novanta, all'apice del neoliberismo. Queste imprese sono nate in un'epoca in cui i politici di tutto il mondo erano scettici nei confronti della regolamentazione e decisero di buttare via tutte le lezioni imparate nel secolo scorso. Pensavano che sarebbe stato meglio se i governi non avessero plasmato il futuro di la rete. E col senno di poi è stato un grosso errore».

Perché?

C'è una gara tra le aziende della Silicon Valley per diventare il nostro assistente personale. I giganti della Rete stanno mettendo i loro dispositivi nell'angolo delle nostre cucine, dentro le nostre camere da letto per farci avere una costante conversazione con Amazon Echo o Google Home o Apple Siri. Sono onnipresenti nella nostra vita. Hanno accumulato un incredibile controllo sulla nostra piazza pubblica, sulla nostra democrazia, ma anche sulla nostra personalità. Ci stiamo fondendo con queste macchine e le aziende che gestiscono queste macchine. I loro valori diventano i nostri valori.

Quali sono i rischi?

Ci sono almeno quattro crisi dovute ai Big Tech in America e in alcuni paesi europei. Il primo è il problema di salute mentale tra i giovani: la solitudine, la depressione e il suicidio sono tendenze crescita. E se guardiamo i numeri negli Stati Uniti c'è stato un netto picco a partire dall'anno in cui l'iPhone è stato introdotto sul mercato. Da lì la tendenza è accelerata. Secondo, c'è una crisi della sicurezza nazionale causata dal modo in cui i russi hanno sfruttato la tecnologia creata nella Silicon Valley. E poi c'è una specie di crisi economica perché abbiamo livelli di concentrazioni monopolisitiche senza precedenti nell'economia.

La quarta?

Quella più difficile da descrivere perché non è così netto il rapporto causa-effetto: il calo della libido nei millennials. I giovani fanno sempre meno sesso perché il loro interno mondo è mediato dalla tecnologia e i dispositivi. Ma c'è una speranza. I bambini di età compresa tra 12 e 18 anni sono più ostili a questo tipo di società rispetto alla generazione che va dai 18 ai 30 anni. Gli adolescenti di oggi non hanno conosciuto un mondo prima dell'iPhone di Facebook, e sono ormai saturi. Per loro non è una novità. E molti sondaggi ci dicono che i giovanissimi considerano queste aziende altamente manipolative.

Eppure fino a pochi anni fa i vari Steve Jobs, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg erano considerati monopolisti illuminati

Sì, hanno goduto di un enorme prestigio culturale, ma le cose sono cambiate velocemente. Pensate a Mark Zuckerberg. Tre anni fa stava pensando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. Era sulla copertina di ogni rivista, ogni articolo sul New York Times lo descriveva in maniera favorevole. Ma poi nel giro di poche settimane è diventato il cattivo per eccellenza. Le persone hanno smesso di fidarsi di lui. I politici si sono sentiti sicuri a sfidarlo. Le narrazioni costruite o autocostruite dai nuovi padroni del vapore sono potenti, ma cambiano, come tutte le cose nel mondo.

La percezione è cambiata con lo scandalo di Cambridge Analytica?

Non solo. Certo, la gente si è indignata dal modo in cui Facebook ha gestito in modo così sciatto i dati, consegnati a qualsiasi ciarlatano che lo chiedesse. Ma con l'elezione di Donald Trump si è diffusa la sensazione che le fake news propagate nei social network modellassero le decisioni politiche e il punto di vista dell'elettorato. Queste società hanno avuto così tanto prestigio nella cultura che sono state trattate come nuove divinità. Non sono ancora caduti sulla terra, per ora, ma non hanno neanche lo stesso rispetto di cui un tempo godevano.