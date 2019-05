Idiota e vincente: Trump in Medio Oriente è più pericoloso che mai (ma finora non ne ha sbagliata una)

Nel prendere coscienza degli eventi noi europei siamo molto in ritardo perché ci siamo fregati da soli dando retta alla miriade di salami in barca che hanno trattato Trump da idiota. Nella migliore delle ipotesi, un idiota pagato dai russi. Ora, Trump può anche essere un idiota (ipotesi di scuola, non diventi presidente degli americani se lo sei) ma da qualche parte, accanto a lui, ci dev'essere qualcuno che non lo è per niente. Anzi.

Basta fare un minimo di cronologia. Trump s'insedia alla Casa Bianca il 20 gennaio del 2017 ed eredita la sconfitta più clamorosa di Barack Obama. Un mese prima, infatti, i russi e l'esercito di Assad hanno riconquistato Aleppo, certificando così il fallimento del regime change pianificato per la Siria. Trump o chi per esso, cambia poco, ci mette un attimo a tirare le conclusioni. In maggio è in Arabia Saudita a rifornire di armi il regime che più finanzia il terrorismo islamista, in ottobre annuncia l'intenzione di disdettare l'accordo sul nucleare con l'Iran (lo farà ufficialmente nel maggio 2018). Intanto l'Isis, che dal 2014 campava tranquillo tra Siria e Iraq sotto i bombardamenti di una coalizione di 60 Paesi che non colpivano mai il bersaglio, è diventato un arnese inutile a fronte della vittoria russo-siriana, così viene liquidato. Estinto in pochi mesi tra Raqqa, Mosul e Bargouz, dopo anni di serena residenza nel Califfato. Gli Stati Uniti, che l'hanno armato e sostenuto, si rifanno così una verginità.

Con poche mosse precise e in meno di un anno, l'Idiota ha cambiato tutte le carte sul tavolo del Medio Oriente. È uscito dall'angolo, ha ridisegnato il campo il campo allargandolo fino a una misura impossibile da reggere per la Russia, ha scelto un altro bersaglio (l'Iran al posto della Siria) per ottenere lo stesso scopo (controllare il Medio Oriente attraverso le petromonarchie sunnite), ha impostato e rafforzato un'alleanza inedita (quella tra Israele e Arabia Saudita) che tiene la regione in una morsa fatta di intelligence e capacità militare da un lato e di quattrini senza fondo e gruppi terroristici dall'altro.

Guardate che cosa sta succedendo all'Iran, un Paese di 83 milioni di abitanti dove il 40% della popolazione ha meno di 24 anni. Secondo il Fondo monetario internazionale, le sanzioni Usa hanno fatto crollare l'economia del 4% l'anno scorso e di almeno il 6% quest'anno, mentre l'inflazione galoppa oltre il 50%. Per tenere a galla la barca, la Repubblica islamica avrebbe bisogno che il prezzo del petrolio fosse a 126 dollari per barile, mentre il mercato quota il greggio a 72.

In buona sostanza l'idea è: io vi affamo, poi fate un pò voi. E di nuovo: se non ce l'ha Trump, qualcuno intorno a lui il cervello ce l'ha di sicuro. Certo non quel bestione di John Bolton, che bombarderebbe anche sua madre se lo lasciassero fare e per intanto vorrebbe riempire il Medio Oriente di soldati americani. L'Idiota che fa la politica Usa sa che quel mare di giovani iraniani hanno un fortissimo senso della nazione e che un'aggressione all'Iran non sarebbe una semi-passeggiata come quella contro l'Iraq. Né lì né altrove.