Tutto quel che sai sulle elezioni europee è falso

Fermi tutti, riavvolgete il nastro. Le elezioni europee non sono più un «referendum tra la vita e la morte» come annunciato dal leader della Lega Matteo Salvini, né l'ultima battaglia per fermare l'ondata dei sovranisti che vogliono distruggere l'Ue. Perché il “contenitore” Unione europea piace come mai finora ai cittadini europei anche se la vorrebbero diversa, e di molto, nel contenuto. Non a caso quasi tutti i partiti sovranisti non propongono più di uscire dall’Ue o dalla moneta unica. E non solo perché in almeno nove Stati Ue governano partiti euroscettici che hanno capito le terribili conseguenze economiche di queste scelte. Certo, non tutti amano l’Ue per lo stesso motivo. Francesi, tedeschi e spagnoli vedono l’Unione come l’unico organismo in grado di contrastare l’egemonia di Stati Uniti e Cina. Gli svedesi, danesi e finlandesi credono invece che Bruxelles possa fare molto nella lotta al cambiamento climatico. Mentre ungheresi, polacchi e rumeni considerano vitale il ruolo dell'Unione per proteggere la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani. L’elettorato è mobile e in ballo ci sono i voti di 97 milioni di europei, ovvero il 70% degli elettori che ha deciso di votare ma non sa ancora a chi dare la sua preferenza. Secondo la nuova ricerca dell'ECFR con la piattaforma YouGov i media europei hanno sbagliato finora a leggere il vero significato di queste elezioni. Secondo il sondaggio che ha coinvolto 46mila cittadini di 14 Paesi dell’Ue, ci sono almeno cinque grandi equivoci alimentati da politici e giornalisti. Dei miti da sfatare per superficialità o voglia di incastrare i fatti nella narrazione che vede le elezioni europee come “il terzo atto dell’invasione sovranista”, dopo l’elezione di Donald Trump e il referendum sulla Brexit del 2016. I partiti che non capiranno qual è la vera battaglia politica da combattere rischiano di soccombere.

Primo. Le elezioni europee non saranno uno scontro tra l’Europa “aperta" contro "lo Stato nazione chiuso su se stesso”, ma tra difesa dello status quo e voglia di cambiamento. L’equivoco mediatico nazionalisti contro globalisti nasce dalla sfida al ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi del 2017 tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Ma gli europei non vogliono scegliere pillola rossa o pillola blu e solo uno su quattro pensa che l’identità nazionale sia più importante di quella europea. Le due realtà possono coesistere. Lo ha capito la stessa Le Pen che ha cambiato il nome del suo partito dal divisivo Front National al più rassicurante Rassemblement National. Anche Lega e M5S per non perdere il voto moderato non propongono più di uscire dall’Unione europea ma promettono di rifondarla e cambiare lo status quo. La tendenza europeista è confermata dai risultati del progetto European Elections Monitoring Center, nome inglese ma osservatorio online tutto italiano dell’Università di Roma Tre che analizza e rende fruibili le campagne elettorali dei 28 Paesi Ue al voto. L’osservatorio segnala che i partiti politici più attivi nei diversi paesi non sono le forze euroscettiche ma quelli favorevoli all'Europa.

Secondo. Le elezioni europee non saranno un referendum sulle migrazioni. È il cavallo di battaglia di Matteo Salvini e Viktor Orban che promettono di trasformare l’Europa in una fortezza, alzando i muri e chiudendo i porti per difendersi dall’orda dei migranti in arrivo dall’Africa. L’intuizione nasce dalla crisi migratoria del 2015, ma in quattro anni molte cose sono cambiate. Gli sbarchi sono diminuiti sempre di più e anche i partiti tradizioniali del sistema hanno promesso una politica restrittiva sulla migrazione che solo in Ungheria è considerata la principale minaccia per l’Unione europea. Ma negli altri tredici Paesi del sondaggio la migrazione non è mai nei primi due temi più urgenti da affrontare. Gli europei hanno paura di tre temi. Primo il radicalismo islamico (87 milioni di europei, il 22% dei potenziali elettori), sentito soprattutto dagli elettori di partiti di centro destra. Secondo, l’economia, tema fondamentale per 63 milioni di europei (il 16% degli elettori), in particolare in Italia, Romania, Grecia e Slovacchia. Terzo, l’ascesa del nazionalismo (45 milioni, l’11%), un problema sentito più pericoloso della crisi migratoria in Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. Solo, si fa per dire, 59 milioni di persone (il 15% degli elettori) vede il tema della migrazione come una delle principali minacce per l'Europa. L’aspetto più interessante della ricerca è che in barba alla propaganda i greci, polacchi, spagnoli, rumeni e italiani sono più preoccupati dei loro concittadini che lasciano il Paese per mancanza di lavoro e opportunità che per l’arrivo dei migranti dall’estero.