Italia vs. Europa: abbiamo un problema di istruzione

Dagli anni Duemila in poi, la Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e di una formazione di eccellenza, puntando soprattutto sulla diffusione di forme di apprendimento duale, capaci cioè di combinare l’apprendimento teorico con l’acquisizione di competenze pratiche sul posto di lavoro, evitando così lo skill mismatch diffuso in tutto il vecchio Continente.

In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata resa obbligatoria dalla riforma della “Buona Scuola” del 2015. In tutti i Paesi europei, con modalità differenti, esistono due modelli di formazione scuola–lavoro: uno è l’alternanza, l’altro l’apprendistato, che possono essere paralleli o complementari. Con esempi che hanno fatto scuola in tutto il continente, come quello tedesco dei Fachoberschulen, istituti ad indirizzo professionale di livello secondario superiore a tempo pieno, a cui i nostri Istituti tecnici superiori si ispirano, pur rimanendo ancora ben lontani in termini di quantità di iscritti. Nonostante l’80% dei diplomati in questi istituti trovi un lavoro a un anno dalla fine degli studi, gli iscritti sono solo circa 10mila contro gli oltre 900mila tedeschi.

Un orientamento al lavoro che sembra necessario, se è vero che secondo i dati Eurostat, nell’Unione europea ci sono 3,8 milioni di posti di lavoro vacanti. È il cosiddetto skill mismatch: il 20% dei posti mancanti in Ue si devono a problemi di competenze inadeguate presenti sul mercato. A questo proposito, la Commissione europea nel 2016 ha presentato una proposta di raccomandazione chiamata “Garanzia competenze - Skills Guarantee”, incoraggiando l’adeguamento delle competenze dei giovani e dei disoccupati.

L’Italia risulta al terzo posto in Europa per quantità di lavoratori con competenze inferiori rispetto alla mansione ricoperta e al settimo posto rispetto ai lavoratori con competenze superiori al ruolo ricoperto. Circa il 6% dei lavoratori italiani possiede competenze basse rispetto alle mansioni svolte, mentre il 21% è sotto qualificato. Malgrado i bassi livelli di competenze che caratterizzano il Paese, si osservano però numerosi casi in cui i lavoratori hanno competenze superiori rispetto a quelle richieste dalla loro mansione, cosa che riflette la bassa domanda di competenze in Italia. I lavoratori con competenze in eccesso (11,7%) e sovra-qualificati (18%) rappresentano una parte sostanziale della forza lavoro italiana. Inoltre, circa il 35% dei lavoratori è occupato in un settore non correlato ai propri studi.