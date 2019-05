Altro che Greta: la Svezia gioca sui dati dell’inquinamento per sembrare più virtuosa

Nel passato, quando la popolazione mondiale era minore e il prodotto dell’economia era una frazione di quello attuale, c’era minore necessità di misurare l’impatto del commercio globale. L’impronta globale delle nazioni industrializzate era limitata. Oggi non è più così. Mentre la maggior parte delle emissioni interne in un paese come la Svezia è di gran lunga minore oggi di cinquant’anni fa, il nostro contributo al carico ambientale globale è ampio e in crescita. L’impatto sul clima ne è un esempio, la nostra parte nell’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e nella deforestazione delle aree tropicali ne sono altri. Le crescenti importazioni da paesi come Cina e India – con i danni all’ambiente a l’impatto sul clima connessi – sono un ulteriore esempio. I calcoli mostrano che se tutti gli abitanti del mondo avessero gli stessi modelli di consumo dello svedese o dell’americano medio, ci servirebbero nel lungo termine da tre a cinque pianeti per soddisfarli e per assorbire la connessa produzione di rifiuti. La conclusione è che dobbiamo radicalmente cambiare rotta per fare sì che economia ed ecologia lavorino assieme e in sincronia.

La relazione tra crescita e cambiamento climatico si conferma

Torniamo al cambiamento climatico. L’impatto sul clima della Svezia è diventato un tema di rilievo in vista della conferenza sul clima di Copenaghen, nel 2009. Tanto il Primo Ministro Reinfeldt, quanto il Ministro dell’Ambiente Carlgren, hanno girato il mondo prima del meeting, durante il semestre di presidenza svedese della Ue, presentando la Svezia come una specie di campione del mondo in materia di politiche sul clima. Nel 2009 il messaggio era che l’economia svedese dal 1990 era cresciuta di quasi il 50%, riducendo contemporaneamente le emissioni di oltre il 9%. Con ciò si voleva dimostrare soprattutto che è possibile combinare una rapida crescita con ridotti impatti ambientali. Se tutta la CO2 incorporata nei beni importati in Svezia fosse stata messa in conto, l’immagine sarebbe risultata molto diversa. Il 9% di riduzione nelle emissioni, se rapportato all’anno di riferimento della convenzione sul clima, il 1990, sarebbe risultato essere invece un aumento di più del 10%, secondo le stime dello Stockholm Environment Institute.

Un più recente rapporto (marzo 2012) dell’Agenzia ambientale svedese ha indicato che le emissioni di carbonio prodotte all’estero – attribuite alle importazioni di merci verso la Svezia – sono cresciute del 30% tra il 2000 e il 2008. Allo stesso tempo, le emissioni interne di carbonio sono diminuite del 13%. Ciò significa che in totale le emissioni svedesi di carbonio – se misurate attraverso i consumi – sono cresciute del 9% in quel periodo. In termini di volume si tratta di un aumento da 90 milioni a 98 milioni di tonnellate di CO2. Analisi simili, incluse quelle realizzate per la Gran Bretagna, arrivano alle stesse conclusioni: le emissioni di carbonio sono costantemente aumentate, se si includono le importazioni di merci da altre nazioni.

Per noi autori è naturale porre particolare attenzione nell’analizzare le politiche e le performance della Svezia. Il governo svedese ovviamente è al corrente dei limiti delle stime ufficiali che riguardano le emissioni di gas serra, ma comunque si è fatto consapevolmente uno sforzo per presentare il paese nella migliore luce possibile. Il messaggio che si è voluto trasmettere è che una rapida crescita economica si può conciliare con una riduzione delle emissioni di carbonio. Ma la realtà non è così semplice. Il fatto che tante persone, in Svezia come all’estero, abbiano preso a cuore questo messaggio, non migliora le cose. Stimolare in questo modo l’opinione pubblica serve solo a confondere e fuorviare. Se vogliamo essere seri nel parlare di riduzione della nostra impronta di carbonio, allora dobbiamo tenere conto anche delle importazioni di beni e proporre misure di riduzione degli impatti anche in quest’area.

Detto ciò, non vogliamo sminuire l’importanza delle costruttive misure adottate in Svezia con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 sul territorio nazionale. La tassa imposta sulla CO2 nel 1991 ha avuto un considerevole effetto, in particolare sul settore delle abitazioni dove i combustibili fossili sono stati gradualmente dismessi e sostituiti dalle biomasse.

Attualmente il patrimonio abitativo è titolare solo del 5% delle emissioni totali di CO2. Il dato corrispondente a livello europeo è tra il 30 e il 40%. Ma a dispetto delle diverse misure adottate rimane il fatto che le emissioni totali di carbonio della Svezia, dal 1990 a oggi, sono cresciute, non diminuite come le statistiche ufficiali pretendono. E non vale nulla in tale contesto il fatto che le emissioni interne di carbonio, diminuite durante gli anni che hanno preceduto il summit di Copenaghen, hanno mostrato un incremento superiore al 5% nel 2010. Tutto questo dimostra le difficoltà che si incontrano quando si cerca di svincolare la crescita dall’impatto sul clima. Ciò non fa che rafforzare la nostra idea che lo sviluppo sostenibile si possa raggiungere solamente attraverso una profonda revisione del modello economico che si è adottato da lungo tempo.