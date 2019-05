Europee, benvenuti nell’era delle destre (e addio moderati e Cinque Stelle)

Le conseguenze nazionali di questa tornata elettorale saranno assai superiori a quelle continentali, dove le destre sovraniste non sono riuscite a conquistare il peso che immaginavano, e saranno ulteriormente ridimensionate dall’addio del gruppo di Nigel Farage (il più consistente, con 29 parlamentari) quando l’operazione Brexit sarà ultimata. Interrogarsi sulla possibile crisi è un esercizio retorico. È ovvio che le promesse di Lega e M5s sul governo “che durerà quattro anni” sono andate a farsi benedire, ed è altrettanto scontato che le ipotesi berlusconiane su un ribaltone parlamentare che introni un governo di centrodestra vanno archiviate. Salvini non ha motivo di riallinearsi con una Forza Italia al lumicino, scivolata all’8,7 per cento e incapace di compiere l’operazione che ha salvato il Pd: rinnovarsi, trovare un leader nuovo, provare a rilanciarsi.

Da oggi comincia il governo delle destre e sarà il Cinque Stelle a dover decidere se acconciarsi a sostenerlo oppure no. Il tentativo di proporsi come forza di maggioranza a Palazzo Chigi e di opposizione nei comizi è fallito e non potrà essere ripetuto: il magrissimo 16,9 per cento delle urne uccide l’intera strategia di Luigi Di Maio e la Caporetto della partecipazione al Sud fa saltare anche lo schema politico al quale il Movimento aveva affidato il suo destino. L’idea di farsi partito dei poveri, dei descamisados, dei non-garantiti attraverso il Reddito di Cittadinanza ha pagato nella stagione delle promesse, assai meno in quella dei progetti realizzati.