Punire l’Italia per vendicarsi di Salvini: ecco l’errore numero uno che l’Europa non può permettersi di fare

Per carità, Macron ha tirato un sospirone di sollievo, l'umiliazione di un sorpasso con distacco è stata evitata. E sa bene che il sistema politico francese, in nome dell'ortodossia repubblicana, non farebbe mai arrivare la Le Pen all'Eliseo, così come ha sempre bloccato il padre. Quindi ha ricominciato a fare il galletto. Ma è pensabile che l'Unione Europea decida gli assetti dei prossimi cinque anni escludendo dal tavolo l'Italia, ovvero la terza economia e la seconda manifattura del continente, uno dei quattro maggiori contributori al bilancio della Ue, in base al fatto che al governo c'è un politico come Salvini, che l'Europa vorrebbe cambiarla alle radici? Perché, diciamocela tutta, l'europeismo di Salvini è inesistente ma quello dei vari Orban e Morawiecki gli somiglia e pare motivato soprattutto dal fatto che Ungheria e Polonia dalla Ue cavano dei bei soldoni.

Macron ha i suoi progetti. Costruire un asse tra liberali e socialisti per trasformare i popolari in azionisti di minoranza della propssima Commissione, costringerli a rinunciare al loro candidato, il pallido Manfred Weber, e insediare il proprio, Michel Barnier, ex capo negoziatore della Brexit per conto della Ue. Il che servirebbe per ottenere poi dalla Commissione un allentamento dei cordoni della borsa e la possibilità di spendere che tanto servono alla Francia scossa dai gilet gialli, ai Paesi che ancora temono l'avanzata dei sovranisti (la Spagna, per dirne uno) e a quelli che da tempo patiscono la rigida coerenza tedesca sui parametri finanziari (Portogallo, Belgio e altri ancora). Margini che vengono invece negati all'Italia, afflitta dal solito eccesso di debito e con Salvini vogliosa di farne altro. Ai popolari, se vorranno essere della partita, viene chiesta un'altra prova di fedeltà: l'espulsione di Orban e del partito Fidesz.

Insomma, c'è aria di vendetta. E sarebbe un colossale errore. Un conto è isolare un governo sgradito e farlo penare, un altro azzoppare un'economia. Cosa che probabilmente avverrebbe nel momento in cui un Paese esportatore come il nostro dovesse affrontare condizioni di sfavore nella competizione continentale con Paesi “privilegiati”. Senza contare che, appoggiandosi a un'Europa che in questo scenario sarebbe davvero ostile, Salvini potrebbe ancora accrescere i propri consensi.

È dunque necessario, per il bene di tutti, che si arrivi a un negoziato vero, dove la retorica sappia cedere il passo al realismo. Salvini la smetta di sognare l'internazionale sovranista che non c'è e i pezzi grossi della Ue si rendano conto che senza l'Italia, o umiliando l'Italia mentre il Regno Unito se ne va, Trump mena come non mai e la Cina avanza, ci sarebbe troppa Europa in meno. A chi conviene?