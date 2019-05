Parioli o Tor Bella Monaca? Ecco perché il Pd non sarà mai un vero partito popolare

Se il Partito Democratico fosse una forza liberale, tipo quella che avrebbe dovuto essere Forza Italia nel 1994, questo per Zingaretti sarebbe il migliore dei mondi possibili. Peccato che il PD sia, sulla carta, un partito popolare di sinistra, il cui naturale bacino d’utenza non dovrebbe essere costituito da manager e imprenditori ma da quei lavoratori che, in massa, hanno scelto la Lega.

Così si spiega il “catch 22” di cui sopra: se il PD sceglie di sfidare Salvini sul terreno dei quartieri popolari, con proposte radicali in stile Bernie Sanders – a cominciare dall’aumento della tassazione sui grandi patrimoni o dei redditi alti - finisce per andare contro gli interessi di quelli che al momento sono i suoi elettori, che con buona probabiltà smetterebbero di votarlo.

Se al contrario sceglie la linea di una politica moderata, impostata al ligio rispetto dei voleri di Bruxelles e degli umori del mercato, compiace certamente chi adesso lo sostiene ma rischia di spingere le “classi subalterne” (copyright Gad Lerner) verso Salvini ancora più di quanto fatto finora, restando milioni di voti sotto la Lega. Per capire quanto sia paradossale la situazione, bastava sentire Salvini al telefono in diretta con Mentana a caldo, subito dopo l’uscita delle prime proiezioni. L’attacco alle banche e alle multinazionali, la promessa di “lavorare duro” per la difesa dei lavoratori in difficoltà: se avesse avuto la erre moscia e non ci fosse stato il suo nome in sovrimpressione, uno spettatore distratto avrebbe potuto scambiarlo per Fausto Bertinotti.

Certo, esistono altri ambiti oltre a quello economico per marcare la differenza, su tutti l’immigrazione, l’ambiente e i diritti civili, ma nessuno meglio di una forza di sinistra dovrebbe avere chiaro come tutti questi temi, pur importanti singolarmente, diventano secondari se paragonati a quello del lavoro.

È vero che non si tratta di un problema nuovo, e che questa dialettica, non solo in Italia, esiste almeno dalla fine degli anni ’90: ma è vero anche che finora, dall’altra parte, non c’erano mai stati leader come Salvini, capaci di capire - grazie all’uso dei social e degli algoritmi che li governano - sia le istanze popolari sotto forma di tag e di trend topic, sia le attese che queste istanze generano nell’elettorato.