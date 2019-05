Ministero del lavoro, licenziate per colpa del decreto dignità: “Grazie, Di Maio”

Hanno già liberato le scrivanie, svuotato quasi tutti gli scaffali e fatto le ultime riunioni con i colleghi. Dal 1 giugno, poi, Anita e Serena (nomi di fantasia), 36 e 37 anni, non lavoreranno più negli uffici del Ministero del Lavoro. Per via del decreto dignità, quello voluto dallo stesso ministro del Lavoro Luigi Di Maio, i loro contratti a termine non sono più rinnovabili. Tetto massimo di proroghe raggiunto, e nessuna stabilizzazione prevista. Risultato: «Dopo cinque anni restiamo a casa: disoccupate», dicono.

Anita e Serena sono tra i 13 precari di Anpal servizi, la società in house dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del ministero del Lavoro, che “scadono” il 31 maggio. In due sono già rimasti a casa a febbraio. E lo stesso destino, mese dopo mese, da qui a settembre 2020, toccherà ai loro oltre 650 colleghi con contratti a tempo determinato e cococo. Chi impiegato direttamente nell’Anpal guidata dall’italo-americano Mimmo Parisi, chi nei centri per l’impiego. E chi, come loro, distaccate nello stesso Ministero del Lavoro per occuparsi di politiche attive e piattaforme digitali. Proprio quelle su cui ora il governo punta per trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza.

Lo scorso 23 maggio, i precari di Anpal hanno scioperato sotto la sede di Anpal servizi per la quinta volta negli ultimi mesi, chiedendo la stabilizzazione, ma Parisi non ha voluto neanche incontrarli. «Abbiamo scritto la prima lettera ufficiale a Di Maio nel luglio 2018, quando il decreto dignità è stato approvato, per segnalare la nostra situazione», raccontano Anita e Serena. «Probabilmente siamo stati ingenui. Il ministro ripeteva di voler abolire il precariato, proprio a partire dalla pubblica amministrazione, diceva che avrebbe puntato sulle politiche attive. “Siamo i tuoi uomini”, pensavamo. “Ci stabilizzerà”. E invece, dopo svariate lettere, non abbiamo mai ricevuto risposta. E ora siamo qui a raccogliere le nostre cose dalla scrivania del ministero, lasciate a casa senza neanche una comunicazione». «Vorrei solo che qualcuno dicesse: “Non ci servite più”», dice Anita.