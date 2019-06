I soldi non fanno la felicità, soprattutto sul posto di lavoro (e sì, abbiamo le prove)

Lo studio citato, però, mostra dati completamente differenti: la curva è a forma di boomerang: Questi grafici si chiamano backward binding perché, come un boomerang, appunto, mostrano che oltre una certa soglia la crescita del reddito non si traduce in un aumento corrispettivo di lavoro, ma in una sua significativa riduzione. Che fa tornare la curva indietro. Perché avviene tutto ciò? Una delle ipotesi degli studiosi è che i taxisti (e, probabilmente con loro, tutti i lavoratori che hanno di fronte prospettive di reddito molto variabili di giorno in giorno) non utilizzano una visione di lungo periodo al momento della loro scelta, ma operano sulla base di un obiettivo di giornata predefinito che non necessariamente porta a massimizzare reddito e quantità di ore lavorate.

Quando raggiungono tale livello, anche se le prospettive di guadagno (vuoi, appunto, perché c’è uno sciopero dei mezzi e tutti prendono il taxi, o vuoi perché c’è una pioggia incessante che rende problematici gli spostamenti coi mezzi in città) sono di fatto allettanti, i taxisti si ritirano e preferiscono tornarsene a casa. Gli studi sperimentali, in tema di economia del lavoro, hanno contribuito e contribuiscono a gettare luce sulla complessità del tema e, a proposito di felicità, ci servono aristotelicamente a mostrare qualcosa di banale, forse, ma anche di molto importante: non è il denaro l’unica leva che spinge le nostre azioni, meno che mai quando si tratta del lavoro. Se, per alcune attività e mansioni è legittimo utilizzare la logica consueta, dove il denaro è l’unico incentivo efficace, per altri invece – e sono la maggioranza in un’economia di servizi – la questione è più complessa.

La sfida, dunque, è cercare di capire il rapporto tra lavoro e felicità e, in ultima analisi, sfaccettare il concetto di motivazione nelle sue molteplici dimensioni. Anzitutto, la motivazione e la felicità sul lavoro assumono sfumature e nomi diversi a seconda del contesto: ci sono persone, per esempio, che lavorano per un senso di orgoglio. Pensate a un cooperante che decide di partire per la Siria per andare ad aiutare le persone vittime della guerra: senz’altro, la remunerazione è un elemento fondamentale ma quanto incide il suo slancio ideale e il desiderio di costruire un mondo migliore? Per altre persone, poi, accanto ai soldi gioca un ruolo chiave la reputazione connessa allo svolgimento di una certa attività. Altri, ancora, hanno bisogno, per motivarsi, di uno scopo o di un senso di gratificazione: troppe volte ci lamentiamo di lavori che, nel corso del tempo, diventano monotoni e, come dire, non ci scaldano il cuore. Perché alcune persone stanno in ufficio fino a tardi? Cosa le motiva? È lo stipendio o, appunto, una sorta di passione intrinseca per ciò che fanno? Vi siete mai trovati ad appassionarvi a un progetto in modo tale da non dormirci, letteralmente, la notte? È un flusso di concentrazione che si traduce in lavoro no stop. Come quando leggete un libro avvincente e non riuscite a staccare gli occhi dalle pagine. A noi interessa capire meglio questo atteggiamento: fermarsi fino a notte fonda in ufficio, lavorare anche nei weekend, non dormire per vedere se l’assassino è il maggiordomo. È soltanto il denaro la leva motivazionale che può spiegare lo stakanovismo?

Qualcuno ha coniato la parola workaholic, alcolisti del lavoro. Ma perché – fatto salvo il denaro che ricevono come compenso per il proprio zelo – coloro che lavorano senza orari spesso sono i più soddisfatti? A essere talvolta trascurata, in questi casi, è la dimensione ludica, edonistica, di puro piacere. Il gioco, del resto, è lo strumento attraverso cui apprendiamo più facilmente e trasferire le leve comportamentali del gioco in ciò che si fa lavorando potrebbe essere una chiave (non l’unica) per la felicità.