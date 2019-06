Viva Vasco Rossi, l’unico capace di scacciare via la disperazione (e farci battere il cuore)

Partiamo da due punti fermi. Primo, a sentircelo dire con la voce sincera di Vasco, ancora in perfetta tenuta alla fine del concerto c'è da credergli. In fondo ha cantato in coro con tutto il pubblico, con noi tocca dire per onestà intellettuale, per quasi due ore e mezzo di concerto, ha corso su e giù per un palco largo oltre cento metri, non si è risparmiato in niente, c'è da credergli: ce la faremo tutti.

È con questa frase, ormai diventata d'abitudine, come la scelta di chiudere i concerti sempre e comunque con Albachiara, che Vasco ha salutato il suo pubblico accorso in sessantamila unità a San Siro nel primo giorno 2019. “Ce la farete tutti”. Secondo, lui, Vasco, e la sua band, a partire dal capo orchestra Vince Pastano, responsabile del nuovo sound, e a seguire Stef Burns, il Gallo, Torre, Beatrice Antolini, Frank Nemola, Alberto Rocchetti, Matt Laugh, non devono aver letto quell'articolo di Rolling Stone, un tempo Bibbia del Rock, che celebrava la fine della chitarra elettrica.

Perché la prima tappa milanese del VascoNonStop 2019, prima di sei San Siro di fila, record dei record con oltre trecentotrentamila biglietti venduti in una sola città da un singolo artista, è uno spettacolo rock di quelli che ti fanno suonare l'air guitar dalla prima all'ultima canzone, addentrandoti in assoli immaginari che nessuno di noi nella realtà saprebbe replicare su una chitarra vera. Un grande rock 'n' roll show.

Uno spettacolo massiccio, il VascoNonStop 2019, che per dirla con Vasco segue davvero quell'onda emotiva perfetta, capace di farti sfogare, emozionare, arrabbiare, sorridere sornione, piangere commosso, riflettere, divertire, sperare. Soprattutto sperare, vedremo tra poco, ma con tutto il resto lì a darsi in continuazione il cambio, come in una partita dell'NBA. Certo, per merito suo, di Vasco, che su quel palco ci dimostra, ce ne fosse bisogno, qual è l'unica vera rockstar che abbiamo in questa nostra Italia disperata, ma anche dei circa sessantamila presenti allo stadio, impegnati per tutto il tempo a cantare in coro le ventinove canzoni scelte per la scaletta, neanche fossero stati ingaggiati per l'occasione.

Ventinove, segnatevi questo numero, che poi ci arriviamo.

Torniamo al cuore del VascoNonStop2019. La disperazione, si diceva. Il concerto, ormai lo sanno anche i sassi, parte proprio da lì, dalla disperazione che è il leit motiv di questi giorni, dell'oggi. E parte dalla sola soluzione che Vasco, professione cantautore, oltre quarant'anni di onorata carriera alle spalle, non certo santone, è in grado di darci. Qui si fa la storia, infatti, questo il titolo del brano scelto per aprire le danze, ipotizza una via di fuga temporanea, e quando si è disperati anche a una via di fuga temporanea ci si può aggrappare con tutte le forze. Da questa disperazione si può fuggire insieme, baby. Una via di fuga che il protagonista della canzone canta a una lei, ma che Vasco sembra voler dedicare a tutti i presenti dentro lo stadio Meazza di Milano, meglio noto come San Siro. Insieme si può mettere in fuga la disperazione, almeno per una notte.