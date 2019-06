Elsa Fornero: “Procedura d’infrazine? Il Governo è nudo, e l'Europa non può stare a guardare”

Il conto alla rovescia è iniziato. La Commissione europea ha dato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia, in attesa della risposta finale che spetta agli altri Stati, attraverso il consiglio. Bruxelles rompe quindi gli indugi e getta le basi di quella che sembra a tutti gli effetti una condanna per l’economia italiana.

Quota 100 e Reddito di cittadinanza i primi a salire sul banco degli imputati, in quanto “fattori aggravanti” della retromarcia e del rallentamento economico del Paese. “Si può far finta che i vincoli finanziari non esistano o siano un’interpretazione malevola, nei confronti degli italiani, di certi trattati. Ma non è cosi. I vincoli, che a volte possono essere troppo rigidi, segnalano dei problemi oggettivi”, spiega a Linkiesta l’ex Ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, Elsa Fornero.

Per quanto impopolari, quindi, le regole sono uguali per tutti e vanno rispettate. E mentre i dossier francesi e spagnoli sono stati chiusi scongiurando la procedura, l’Italia si è vista bocciare quasi tutti i provvedimenti dell’esecutivo gialloverde. Il quale non ha perso occasione per ribadire i marchi di fabbrica, con il premier Conte a rassicurare Commissione e mercati e i due Vicepresidenti del Consiglio a congelare la loro posizione e le due riforme bandiera. “Di Maio sembrava aver assunto l’atteggiamento di colui che fa il custode dell’equilibrio dei conti, capendo che quest’ultimo significa evitare di lasciare un dissesto ai più giovani. E adesso? Ora che diciamo è in minoranza e in difficoltà, cosa ha da dire su questo tema? Gli va bene perfino che si finanzi la flat tax in disavanzo. È questo che Di Maio vuole? Vuole anche lui precipitare politicamente?”.

Elsa Fornero, la Commissione Ue ha dato il via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia, additando come principali responsabili le misure, Quota 100 e Reddito di cittadinanza, varate dall’esecutivo…

Diciamo che i nodi vengono al pettine. Si può far finta che i vincoli finanziari non esistano o siano un’interpretazione malevola, nei confronti degli italiani, di certi trattati. Ma non è cosi. I vincoli, che a volte possono essere troppo rigidi, segnalano dei problemi oggettivi. In questo caso, il problema oggettivo non è stato inventato a tavolino, come mi pare di aver letto in un commento del Vicepremier Di Maio, ma reale, e riguarda in particolare lo squilibrio nei rapporti tra le generazioni. Sentiamo sempre riferire dai due Vicepresidenti del Consiglio, che loro stanno lavorando per gli italiani: in realtà si dimenticano dei giovani, degli italiani di domani. Non hanno nessuna visione di medio termine dei problemi e questo per un po’ può esser anche tollerato, in quanto si può sperare in un ravvedimento, ma quando invece si dimostra in maniera aggressiva e muscolare che per nessun motivo si vuole correggere la propria strada, i nostri compagni di viaggio dell’Unione europea (viaggio che oggi è anche più faticoso che in passato) hanno tutte le ragioni di dire: “no, è nostro dovere ricordarvi che dovete fare qualcosa”. Quindi, o stiamo tutti insieme nel rispetto delle regole, magari cercando anche di cambiarle alcune, oppure è giusto che gli altri giudichino il nostro operato, che è bene ricordare non si muove nell’interesse generale.