Prove di desistenza tra Pd e Cinque Stelle: ecco il piano di Mattarella per mettere paura a Salvini

Domenica si voterà per i ballottaggi. E c'è una città che dovrà scegliere il primo cittadino, ormai diventata un modello per il centrosinistra italiano. Si tratta di Campobasso, capoluogo di regione del Molise, dove il M5S si giocherà il ballottaggio e sfiderà, destino della sorte, un centrodestra a trazione a leghista. Insomma, una sfida tutta interna all'esecutivo gialloblù che configura plasticamente i match dei collegi uninominali qualora si tornasse al voto.

Ecco, il dettaglio sta tutto qui, nell'atteggiamento del Pd che ha invitato gli elettori a votare "ma non Lega" perché, è stato il ragionamento dei vertici locali dei democratici, "noi siamo democratici, europeisti e antifascisti". È una desistenza vera propria, come succedeva negli anni del Mattarellum, fra i gialli e i rossi che potrebbe sì spostare gli equilibri della partita di Campobasso anche perché lì il centrosinistra a guida Pd al primo turno ha incassato il 25,9 per cento. Da qui l'eccitazione del gotha di Zingaretti che giovedì in transatlantico si divertiva a tratteggiare scenari e non parlava d'altro ergendo addirittura Campobasso a modello per le prossime elezioni politiche.

E non è certo un caso se la sinistra democristiana all'interno del Pd, quella rappresentata da Dario Franceschini e Lorenzo Guerini, lavora in questa direzione e sia tentata dal ritorno di nuove elezioni politiche. Ripetendo a ogni circostanza "al voto, al voto" ma non per allontanarlo ma lasciando immaginare di avere fra le mani una carta vincente. Quale? Ufficialmente non è dato sapere. Zingaretti e i suoi ipotizzano un centrosinistra a vocazione maggioritaria capace di sbancare e di intercettare l'elettorato grillino. Eppure giovedì, poche ore dopo la pax siglata fra Salvini e Di Maio, in Transatlantico Franceschini e Guerini hanno chiacchierato a lungo, si sono confrontati su quale atteggiamento avere in una situazione politica così delicata, disegnando poi la strategia delle prossime settimane qualora i gialli e i verdi dovessero separarsi definitivamente e si dovesse riaprire i seggi.