Arata e Siri sono solo l’inizio: la Lega al Sud è marcia come la vecchia Dc (e come Forza Italia)

Non c’è bisogno di metterci di mezzo la presunta mazzetta da 30 mila euro all’ex sottosegretario alle Infrastrutture leghista Armando Siri per ottenere un emendamento, poi mai approvato, sugli incentivi connessi al mini-eolico per valutare la gravità dell’arresto di Paolo Arata e del figlio Francesco, così come il coinvolgimento della Lega di Salvini, che lo aveva reso consulente per l’energia, ma soprattutto collettore elettorale per il sud. L’accusa di autoriciclaggio e di intestazione fittizia di beni, che i magistrati ritengono legati al socio occulto Vito Nicastri, e l’ombra diretta del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro bastano per raccontare l’odore che sta dietro a questa inchiesta. Un puzzo di compromesso che Salvini cerca accuratamente di evitare in nome del suo nuovismo di cui continua a professarsi portatore e che invece ha l’odore di Prima Repubblica, con tutti gli annessi e connessi della peggiore Democrazia Cristiana e della peggiore Forza Italia (che infatti, mica per niente, di quei voti al sud è stata svuotata).

Due cose stupiscono del caso Arata-Siri e di questa Lega che ha deciso di prendersi i voti del sud peggiore, quelli che hanno reso grande Silvio Berlusconi nei primi anni duemila - il famoso 61 a 0 in Sicilia contro la sinistra ve lo ricordate? Da una parte c’è l’indifferenza con cui il ministro dell’interno, che si professa tutto orgoglioso della propria battaglia contro le mafie, non parla di questa indagine, fingendo che non parlandone non esista, come un bambino sottovuoto che ha una visione del Paese ridotta alla propria camerata e che chiede davvero che la propria bolla social sia l’ambiente in cui si consuma la vita vera e soprattutto si esercita il dibattito.