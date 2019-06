Padroni a casa nostra, ultimi in Europa: così il sovranismo ci ha reso irrilevanti a Bruxelles

L’impressione sempre più marcata è che la prossima sarà l’Europa degli altri, dove l’Italia nell’Unione non sarà protagonista se non forse in senso negativo. Un’impressione che potrebbe diventare una certezza il 9 luglio prossimo se dovesse andare avanti la procedura d’infrazione sul debito italiano. Fiutando l’aria che tira il consigliere diplomatico del premier Conte, Piero Benassi, ex ambasciatore in Germania ha favorito qualche giorno fa l’incontro con Manfred Weber, candidato tedesco a presiedere la Commissione. Un colloquio in cui Conte ha chiesto una soluzione equilibrata per le nomine europee tenendo conto della collocazione geografica dell’Italia e del suo peso demografico. In poche parole: con il governo giallo-verde l’Italia, per la prima volta, in Europa è all’opposizione e la coalizione tra popolari, liberali, socialisti e verdi ci terrà fuori il più possibile dal giro che conta.

Lo si capisce bene anche dall’ultima uscita del presidente francese Macron che in un’intervista alla tv di stato svizzera s'è detto pronto a sostenere Angela Merkel se questa decidesse di presentare la sua candidatura come capo dell'Unione europea. “Penso che per quel ruolo serva una persona forte. L'Europa ha bisogno di volti nuovi e di persona che sappiano incarnarne i valori”, ha detto Macron senza indicare altre preferenze per quella carica, pur specificando che non avrebbe insistito con la sua “amica” Angela Merkel che continua ad appoggiare Manfred Weber. Forse Macron ha voluto in questo modo rafforzare l’asse franco-tedesco, magari intende consolidare le richieste della Francia per ottenere qualche commissario di peso come quello all’Economia e guarda pure al rinnovo della Banca centrale europea in vista dell’addio di Mario Draghi. L’Italia alla Bce, nel 2020 rischia di restare senza neppure un rappresentante nel comitato direttivo.