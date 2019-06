Precari Anpal, la beffa finale: Mimmo Parisi se ne lava le mani e passa la palla alle Regioni

Il percorso, insomma, sarà tutt’altro che lineare. Il piano del ministero è quello di estendere la convenzione necessaria per assumere i 3mila navigator – pronti per il concorsone che partirà il prossimo 18 giugno – anche ai precari di Anpal servizi, sulla base del fabbisogno di assistenza tecnica nei centri per l’impiego che ciascuna regione ora dovrà indicare. Quando già nove regioni – Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Lazio e ora anche il Veneto – hanno chiesto a Di Maio e Parisi di stabilizzare gli operatori precari prima di assumere i nuovi navigator.

«In questo modo rimandano alle Regioni l’attuazione della stabilizzazione dei precari, deresponsabilizzando Anpal Servizi nella definizione e nell’attuazione di un piano industriale», dice Sica. «Tra l’altro sugli operatori di Anpal Servizi ci sono già delle convenzioni in corso, per cui non c’è alcuna necessità di vincolare il piano di stabilizzazione a nuove convenzioni». In più, denunciano, «sui venti contratti a tempo determinato già scaduti a fine maggio e sui cinque in scadenza a giugno non ci hanno dato nessuna risposta». E il piano di stabilizzazioni prevederà diverse tranche tra la fine del 2019 e il 2020. Quando tutti, mano mano, vedranno scadere i propri contratti. «Una cosa è certa», dice Cristian Sica, «si avvicina la fase due del reddito di cittadinanza, i percettori del reddito dal 24 giugno dovranno sottoscrivere i patti per il lavoro, ma i navigator ancora non ci saranno e noi non saremo stabilizzati. Di certo questo avrà un impatto sulle procedure per cercare lavoro a coloro che percepiscono il reddito».