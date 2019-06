Ecco perché il decreto sicurezza bis fa acqua da tutte le parti

Il decreto cosiddetto sicurezza bis ha appena visto la luce (d.l. 14 giugno 2019, n. 53), dopo una serie di limature che ne hanno attenuato la portata rispetto alla prima versione. E il ministro dell’Interno ha trovato il modo applicarlo il giorno stesso della sua entrata in vigore, nei confronti della nave Sea Watch 3. Prima di commentarne qualche disposizione, è necessaria una premessa. Appare singolare che sul tema del trasporto dei migranti il governo ricorra a un decreto-legge – cioè a un provvedimento basato su necessità e urgenza – a fronte di una oggettiva e duratura diminuzione degli sbarchi, quindi del venir meno dell’emergenza a ciò connessa. Dai dati diffusi dal Viminale risulta, infatti, che dal 1 gennaio al 10 giugno 2019 sono arrivati in Italia 2.144 stranieri, l’85% in meno rispetto al 2018, il 96% in meno rispetto al 2017. Né tantomeno potrebbe essere invocato a fondamento del decreto la necessità e l’urgenza di evitare il cosiddetto “pull factor”, poiché è stato dimostrato che la presenza di navi di soccorso non incentiva le partenze dei migranti. Come spiega Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi (Istituto per gli studi politici internazionali), tra il 1 maggio e il 7 giugno sono partite dalla Libia almeno 3.092 persone: 379, quando navi di ricerca e soccorso erano presenti in mare; 2.713 i quando non le navi non c’erano. Peraltro, il decreto sembra privo dei presupposti di necessità e urgenza riguardo non solo alla parte sull’immigrazione, ma anche a quella relativa all’inasprimento delle sanzioni per reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche: ultimamente, se c’è stata un’emergenza, è stata in senso inverso, cioè a danno dei manifestanti, oggetto di eccessive attenzioni – quali la rimozione di striscioni o l’impedimento di altre inoffensive espressioni di dissenso - se non proprio di aggressioni, come nel caso del cronista a Genova. Oltre alla mancanza dei presupposti costituzionalmente previsti, si osserva, poi, l’assenza di quell’omogeneità nel contenuto del decreto-legge che la Consulta ribadisce da tempo e che i governi continuano a ignorare: in questo caso, sono state assommate norme su controllo delle frontiere, manifestazioni in luoghi pubblici, Universiadi, organico della giustizia ecc..

Fatta questa premessa, la parte sull’immigrazione del decreto sicurezza bis costituisce la prosecuzione per via normativa delle numerose direttive emanate nei mesi scorsi dal ministero dell’Interno in tema di trasporto in mare di migranti. Si tratta di atti forse sottovalutati da un’opinione pubblica più impegnata a commentare le esternazioni sui social dei ministri che i loro atti ufficiali. Eppure tali direttive pongono le basi per il decreto e ne forniscono i criteri interpretativi. Esse sono fondate su una serie di presupposti concatenati: e cioè che gli interventi in determinate aree di mare da parte di imbarcazioni private non siano mere operazioni di salvataggio, ma diano luogo a un preventivato e intenzionale trasporto dei migranti per favorirne l’ingresso illegale sul territorio nazionale; incentivino gli attraversamenti via mare di stranieri irregolari; comportino rischi di ingresso di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Su tali presupposti, che si sostanziano in una sorta di presunzione di colpevolezza a carico delle Ong che compiono salvataggi in mare, si fonda l’ampio potere di chiudere le acque italiane attribuito dal nuovo decreto al titolare del Viminale.