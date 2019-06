Europa mafiosa? No, siamo noi che stiamo ricattando Bruxelles

Da mesi fanno di tutto per creare un incidente politico, ma accusano l’Europa di fare lo stesso per fingersi vittime agli occhi degli italiani. Ormai nel caos organizzato della politica italiana tutto è concesso. Si possono attribuire i nostri difetti agli altri. Si può raccontare una realtà che non esiste. Tanto chi crederà mai a chi proverà il contrario? L’ultimo esempio è quello dell’economista euroscettico Alberto Bagnai che secondo molti analisti potrebbe essere il prossimo ministro degli Affari europei. Ieri, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai 3, ha detto che l’Unione europea sta usando un atteggiamento «ricattatorio e mafioso» per cercare l’incidente politico e imporci la sua politica economica. Ma è davvero così? Che aggettivo dareste a un governo che minaccia di mettere in circolo una moneta parallela e di violare gli accordi se non gli si permette di fare ancora più debito per riforme che non farebbero crescere l’italia nemmeno con il crick? Da settimane Borghi, Bagnai e Savona parlano di minibot, debito pubblico al 200% e riforme per rendere la Banca d’Italia dipendente dal Governo. Ricattiamo la Commissione europea e i nostri 27 Paesi alleati facendo capire che se non potremo fare debito usciremo dalla moneta unica facendo affondare con noi tutta la zona euro. O la borsa (per fare debito) o la vita dell’eurozona. La speranza dei sovranisti è che l'Europa vorrà fare di tutto per evitarlo, il dubbio è che anche se non vogliono, i nostri alleati saranno costretti a farlo, pur di sopravviverci.

I tre moschettieri del sovranismo, Borghi, Bagnai e Savona hanno fatto intendere, con allusioni o meno, che l’Italexit è una ipotesi reale, ma da dire sottovoce, perché non è scritta nel contratto. Come riporta in prima pagina Il Foglio oggi, il presidente della Commissione bilancio alla Camera Claudio Borghi, ha detto: «È evidente che io voglio uscire dall'euro e così lo vuole Matteo Salvini». A Piazzapulita, il 6 giugno, con dovizia di particolari ha ammesso che l’uscita dall’euro è uno dei punti programmatici con cui Salvini ha vinto il congresso della Lega. C’è un mandato politico. Ci sono alcuni video in cui Borghi spiega come i minibot sarebbero il miglior modo per preparare un’uscita dall’euro senza spaventare i mercati. E ha continuato a dirlo nonostante il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, e la Banca d’Italia hanno detto che non è una ipotesi realizzabile. Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha chiarito che sono nuovo debito o carta straccia, ma Borghi prosegue nel dire che non sono nel contratto ma deciderà il Governo. Perché tenere ancora in piedi questa ipotesi se tutte le principali cariche politiche ed economiche dicono che sarebbe una moneta illegale? Ci siete già arrivati. Paolo Savona sarebbe il presidente della Consob, ma l’ha citata solo dopo 40 minuti nel suo primo discorso da presidente dell'Autorità della Borsa italiana. In quei 40 minuti ha detto che la pensa come Draghi sui minibot ma ha sostenuto che le previsioni sull’Italia degli istituti internazionali si basano su pregiudizi e che l’Italia può sforare il debito pubblico fino al 200% perché la solidità è nel risparmio. Ricordiamo che Savona aveva previsto a settembre una crescita del 3% del Pil. A chi credereste? Sempre Bagnai in un’intervista al Corriere ha detto di ave depositato un disegno di legge per riformare la Banca d’Italia sul modello della Bundesbank tedesca. Tradotto: far scegliere la metà dei membri dal Governo, l’altra metà dal Parlamento. Ecco, se i tre economisti più vicini all’azionista di maggioranza del Governo, la Lega, dicessero di voler sforare il debito pubblico del 200%, creare una moneta parallela rendere la Banca centrale nazionale dipendente dalla volontà del governo nel bel mezzo di una trattativa per fare deficit, cosa pensereste? Un ricatto o uno scherzo?