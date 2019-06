40 persone in mare per una questione di principio: Salvini con Seawatch ha davvero toccato il fondo

Il forte con i deboli (ma debole con i forti) ministro dell’inferno Matteo Salvini si diverte con la prossima barchetta nel Mediterraneo -diventato il suo tinello personale - giocando qa battaglia navale contro i disperati, convinto di indovinare tutte le mosse e godendosi gli applausi del suo gruppo di elettori. Sea Watch, che si lessa a qualche miglio delle acque territoriali italiane da dodici giorni, è l’ultimo feticcio contro cui il Capitano si accanisce (è lui stesso a dirlo) per “una questione di principio”. Quale sia il principio di mordere il collo di 40 disperati in un continente di mezzo miliardo di persone lo sa solo lui, ma evidentemente il suo accanimento funziona, se ci si è affezionato così tanto da rimanere sordo agli appelli delle comunità internazionali.

Dice Salvini che è “una questione di principio” ma in realtà è semplicemente una questione di retorica. Vorrebbe, il Capitano, apparire come il difensore dei nostri confini e invece, mentre tiene d’occhio la Sea Watch come un bambino con il suo orsacchiotto, i migranti entrano comunque da tutte le parti. Qualche giorno fa, in un solo giorno, ne sono entrati 200 tra Lampedusa e via terra al nord e proprio ieri altri 59 sono sbarcati sulle coste joniche, senza tenere conto di tutte le decine di sbarchi fantasma che quotidianamente si registrano sulle nostre coste, ma non fanno notizia perché se i migranti non si vedono allora i migranti non esistono.

Del resto a Salvini non interessano i migranti, con loro gioca solo di sponda per concimare la retorica dell’uomo forte. A lui interessa innescare la guerra con le Ong (che di migranti ne hanno portati poco più di un centinaio quest’anno) perché è così facile prendersela con chi salva vite, con chi (come dice il nome stesso) non c’entra nulla con i governi e con chi è già caduto in disgrazia nella considerazione dell'opinione pubblica (a proposito, grazie tante ministro Minniti).