Von der Leyen e Lagarde: in Europa ha vinto la Troika (grazie a Visegrad e all’Italia)

Fermi tutti: Ursula Von Der Leyen non è ancora presidente della Commissione europea. Il suo nome è stato proposto dal Consiglio europeo ma il Parlamento europeo deve ancora approvarlo. Sarà una formalità? Non proprio. Primo, tutti i quattro nomi scelti nessuno viene dall’Est europa. Secondo I 28 leader hanno scelto deliberatamente di non dare neanche un seggio importante ai candidati che hanno rappresentato gli eurogruppi alle elezioni. Uno schiaffo al Parlamento europeo. Il socialista olandese Frans Timmermans e la liberale danese Margrethe Vestager sono stati risarciti con la vicepresidenza del Parlamento europeo. Manfred Weber non è neanche sicuro di diventare presidente del Parlamento europeo tra due anni e mezzo, quando a metà mandato si deciderà il nuovo capo dell’aula. E tanti saluti al metodo dello spitzenkandidaten. Siamo sicuri che l'Aula non dirà la sua? Il Consiglio europeo non ha scelto il nome del prossimo presidente del Parlamento europeo e non è un caso. I 28 leader non vogliono creare un’altra spaccatura. Rimane però la beffa: al posto di Weber, bocciato perché poco carismatico è stata scelta una ministra di secondo piano, con minor esperienza politica con ancor meno carisma. Senza contare che Von Der Leyen non è stata proprio la miglior ministra della difesa di sempre. Attualmente è sotto inchiesta parlamentare del parlamento tedesco perché ha commesso errori nell'assegnare contratti a consulenti esterni per un valore di centinaia di milioni di euro. Secondo Europe Elects solo 330 sono i voti sicuri per confermare la nomina di Von Der Leyen, la maggioranza è di 376. E non è detto che si troveranno i voti.

Così fosse, però, ecco il nuovo straordinario governo del cambiamento europeo. La presidente della Commissione europea Von Der Leyen è una donna, nobile, che tra due anni avrebbe chiuso la sua esperienza politica sotto l’ombra ingombrante di Angela Merkel che non è mai riuscita a superare, rimanendo per anni la sua delfina. L’Alto rappresentante è lo spagnolo Josep Borrell, anonimo ex presidente del Parlamento europeo che avrà qualche difficoltà a passare il voto dell’Aula per la sua posizione intransigente sui diritti degli indipendentisti catalani. La presidente della Bce Lagarde è il perfetto capro espiatorio per la retorica populista visto il suo operato in Grecia e l’atteggiamento che definire elitario è un eufemismo. E il presidente del Consiglio europeo è Charles Michel, un premier che non governa tecnicamente da mesi perché il suo governo è uscente. In bocca al lupo, alle prossime elezioni europee.

Un vincitore però c'è, nonostante tutto. E si chiama Emmanuel Macron. Dal primo giorno ha tenuto in mano il negoziato. Prima ha fatto terra bruciata attorno al favorito Weber, poi ha concluso un accordo blindato con i leader di Germania, Spagna e Paesi Bassi che avrebbe accontentato tutti, tranne Visegrad. Dopo la rivolta dei leader Ppe contro Merkel, rea di aver forzato la mano, ha trovato il nome perfetto nella notte. Sì, perché Ursula Von Der Leyen l’ha tirato fuori lui dal cilindro. L’ha conosciuta solo due settimane fa per la firma di un accordo tra Francia, Spagna e Germania, un trilaterale per progettare insieme un jet da combattimento di nuova generazione. Merkel non poteva dire di no alla sua delfina, l’unica ministra da sempre presente nei suoi 14 anni di governo. E soprattutto Macron ha ottenuto la Banca centrale europea per un francese. In una mossa ha ottenuto due risultati: eliminare dalla corsa il presidente della Bundesbank Jens Weidmann e ha costretto la Germania a non cercare più capri espiatori. La politica europea sarà per la prima volta nelle mani di una tedesca. Non è un caso caso se la Germania si è astenuta al voto del Consiglio europeo. Merkel ha scelto di non spaccare la coalizione, perché Ursula non piace al partito socialdemocratico tedesco. Ora non si può più dare la colpa agli altri dei fallimenti dell’integrazione europea. O meglio: a farlo, rimarrà solo l’Italia.