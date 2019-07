Migranti, il massacro libico continua. E gli assassini siamo noi, se continuiamo a far finta di nulla

Insomma, si riesce a immaginare un quadro più schizofrenico di così? E stiamo parlando di mero controllo dei flussi, mica di analisi o interventi sulle cause dei flussi stessi. E qui si misura tutto il disastro politico e culturale di questa Europa. Il nostro continente perde popolazione in misura drammatica (tra il 2014 e il 2018 in Italia sono “scomparse” quasi 700 mila persone, tipo una città come Palermo; in Germania ci sono 1,2 milioni di posti di lavoro scoperti per mancanza di mano d’opera specializzata) e nello stesso tempo si trova di fronte un Medio Oriente tormentato da guerre e disastri ma dove il 30% della popolazione ha meno di trent’anni, e un’Africa dove l’età media è di 24 anni e che potrebbe avere 2,5 miliardi di abitanti entro il 2050.

Eppure l’Europa ancora si stupisce del fatto che ci siano le ondate migratorie. Ancora non riesce a credere che milioni di persone giovani e povere (almeno rispetto ai nostri standard) vogliano trasferirsi da queste parti, dove vedono agitarsi uno sparuto gruppetto di vecchietti benestanti che chiamiamo europei.

Un’Europa, la nostra, che vive di illusioni. Non è illusoria l’idea di poter chiudere i porti, per sempre e a tutti? Non somiglia a ciò che fanno i bambini quando si mettono le mani sugli occhi e credono di essersi nascosti? E che cos’è Carola se non l’illusione opposta, la convinzione che basterà essere buoni e generosi e tutto andrà bene?

Non è vero quel che si dice spesso, e cioè che le migrazioni hanno spaccato l’Europa. L’arrivo dei migranti ha solo fatto saltar fuori che l’Europa non ha (più) né un’idea di sé né un’idea del proprio rapporto col mondo. Non sappiamo che fare di noi stessi e nemmeno degli altri. La schizofrenia dei politici che la rappresentano è l’esempio migliore.