Perché l’asilo nido e la scuola materna devono diventare un diritto (mentre oggi sono un privilegio per pochi)

Ma Milano, oggettivamente, non è una città in cui un bambino su quattro può restare escluso dalla scuola materna. Come, in effetti, non dovrebbe accadere in nessun’altra città italiana. Anche perché a restare fuori spesso sono proprio i bambini delle fasce più deboli della popolazione.

I posti in meno a disposizione quest’anno sono dovuti, pare, al fatto che il Comune abbia “ritenuto opportuno creare classi più piccole nel caso in cui si certifichino bambini disabili in corso d'anno” scrive ancora Granata. Cioè: tengo vuoti dei posti nella eventualità, ipotetica, che durante l’anno qualche famiglia di bimbo disabile richieda al Comune l’iscrizione tardiva del figlio. Oppure, seconda ipotesi, che durante l’anno a un bambino già iscritto venga certificata una qualche disabilità, e si renda dunque necessario fornirgli un servizio di assistenza più intensivo, utilizzando un educatore ad hoc.

Ma penalizzare un gruppo debole (i figli di disoccupati e in particolare di immigrati) per non penalizzare un altro gruppo debole (i bambini con disabilità) ha un che di grottesco.

E le conseguenze dell’esclusione dei bimbi stranieri dagli asili nido e ancor più dalle scuole materne ricadranno, attenzione, anche sui figli delle famiglie italiane: perché, ricorda Granata, “quei bambini rimasti fuori dalle graduatorie tra tre anni sono chiamati come tutti gli altri nella scuola dell’obbligo. Sarà un problema per loro, ma sarà un problema per tutti, se non sapranno parlare italiano, vivere le regole della vita comune, seguire la sequenza di un compito loro affidato... tutte competenze che acquisiscono con estrema facilità tra i 3 e i 6 anni”.