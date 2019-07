Tutte le Carola d’Europa: ci sono 158 persone sotto accusa per aver aiutato i migranti

La battaglia di chi salva i migranti contro frontiere e porti chiusi ha ormai una faccia e un nome. Quelli di Carola Rackete, la 31enne capitana tedesca della Sea Watch 3, che ha forzato l’alt della Guardia di Finanza per far sbarcare a Lampedusa i 41 migranti a bordo, nonostante il divieto del governo italiano. Una scelta che le è costata l’arresto e l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ma il suo caso non è l’unico. Negli ultimi anni, diverse ong si sono viste sequestrare le proprie navi e centinaia di attivisti, volontari, medici, giornalisti e cittadini comuni hanno affrontato le conseguenze legali delle loro azioni nelle aule di tribunale di tutta Europa. Dal 2015, secondo la piattaforma Resoma (Research Social Platform on Migration and asylum), almeno 158 persone sono state indagate o processate in almeno 49 diversi procedimenti giudiziari per aver fornito assistenza umanitaria e migranti e rifugiati in 11 Paesi europei. Soprattutto tra Italia e Grecia.

Tra questi, c’è anche Francesca Peirotti, che alcuni hanno già ribattezzato la “Carola italiana”. Trentenne di Cuneo, residente a Marsiglia, è stata condannata dalla Corte d’Appello di Aix En Provence a sei mesi di carcere con la sospensione condizionale della pena per aver aiutato nel 2016 otto migranti ad attraversare il confine di Ventimiglia. E sempre nella stessa area, contadini, insegnanti e pensionati riuniti sotto il nome “Roya Citoyenne”, il colelttivo che offre aiuto ai migranti non appena oltrepassato il confine, hanno ricevuto qualche mese fa le perquisizioni della gendarmerie in tenuta antisommossa subendo più di 24 ore di fermo.

Il report di Resoma parla di una “preoccupante criminalizzazione della solidarietà”, aumentata “drammaticamente” negli ultimi anni: solo nel 2018 i procedimenti giudiziari per azioni umanitarie a favore dei migranti sono stati 24 in sette Paesi, coinvolgendo 104 persone, il doppio rispetto al 2017. E questo nonostante gli sbarchi sulle coste italiane e greche siano diminuiti del 90%. Solo nel primo trimestre del 2019, risultavano aperti 15 casi con 79 persone coinvolte in sei Paesi. E questo numero è destinato a crescere nelle prossime settimane estive, con le ong che hanno ripreso il largo nel Canale di Sicilia e la Libia che sta usando i migranti irregolari come arma di ricatto per l’Europa.