Tremonti: “L’Europa produce migliaia di regole inutili. Ripartiamo da difesa e sicurezza”

La prima profezia citata da Tremonti si trova nel Manifesto di Marx ed Engels: “All’antico isolamento nazionale subentrerà una interdipendenza universale”.

«Quando cade il muro, nel ’94 -racconta Tremonti- viene sottoscritto il Wto, Nel ’96 la presidenza Clinton inventa gli strumenti finanziari per far funzionare la globalizzazione. Nel 2001 l’Asia entra nel Wto. Nel 2007 inizia la crisi. Dalla quale non siamo ancora usciti» Cosa è successo?

«Una elite di illuminati, ha pensato di disegnare l’uomo nuovo, e il mondo nuovo. In greco utopia vuol dire appunto “non luogo”, nome perfettamente quadrato. Per 20 anni abbiamo vissuto nella magica illusione della “fine della storia”. Per secoli, la lotta è stata tra imperatore, simbolo del potere politico, e Creso, simbolo del danaro, per venti anni Creso è diventato lui stesso l’imperatore. Anni in cui si pensava: “gli Stati hanno creato i conflitti, il mercato creerà la pace”» E invece a quanto pare è stato così, ma solo per un ventennio, anche dal punto di vista politico: «In nome dell'uomo nuovo e del mondo nuovo si pensava alla possibiltà di superare i confini politici per “esportare la democrazia”, come se questa fosse un hamburger, e non un processo articolato. Gli effetti li abbiamo visti, a partire dalla Jugoslavia fino alla Siria. Ora abbiamo la crisi, che prima era stata finanziaria, ora diventa economica, sociale, e politica. La geografia non è più piana, è tornata complicata come è sempre stata. Un po’ come essere sul Titanic, vai al bar, chiedi un whisky con ghiaccio. E arriva l’iceberg».

Il vero iceberg geopolitico è la Cina. «Secondo lei Huawei è un padrone o un prestanome?» chiede Tremonti. Anche in questo caso torna buono Marx: “Lo stregone non potrà più evocare le potenze sotterranee da lui evocate” è scritto nel Manifesto, e nel libro di Tremonti. «Ricordo di avere parlato a lungo con Xi Jinping. Fui invitato per una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista, a Pechino. Il giorno dopo mi invitò al presidente della scuola. Non avevo da fare, ci andai con piacere. E con stupore verificai che il presidente della scuola era il vice presidente della Repubblica. Lui. Aveva enorme interesse per la struttura dell’Europa. Ma capivi anche che a fianco c’era il dramma della demografia: le coste sovrappopolate, e le campagne piene di vecchi. Gli parlai di questo, e all’invito di comprare i titoli italiani mi rispose: “Vorremmo diventare un po’ ricchi, prima di diventare troppo vecchi”.

ll conflitto con gli Usa di oggi è una faccenda commerciale? «Guardi, se c’è un posto dove le parole e i simboli hanno un senso forte, e in certi casi terribile, è la Cina. La via della Seta è entrata nella Costituzione. Usano la parola “balzo”. Usano la parola “marcia”. Il tono, e il cinema, sono diventati eroici. Il confronto Cina/Usa, più che commerciale, è geopolitico. Le potenze sotterranee sono state evocate. Qualcuno parla di protezionismo, ma uno che usa la parola protezionismo in questo contesto è un cretino. Perché il protezionismo ha una proiezione solo commerciale. E invece qui è in atto un confronto tra due modelli di civiltà».

Non è la prima volta nella Storia che si assiste a un’uscita dai cardini di questa portata. «Questa è la seconda globalizzazione -dice Tremonti-. La prima c’è stata nel Cinquecento, con la scoperta dell’America. Che modifica la struttura dell’Europa: vengono inventate nuove religioni, diverse da quella cattolica romana, perché si devono sfruttare le ricchezze che vengono dagli spazi atlantici. La religione cattolica è troppo chiusa, condanna l’usura. Servono religioni più business friendly. Quando studiavo alle medie sui libri c’era scritto il Re d’Inghilterra fa lo scisma perché vuole sposarsi in seconde nozze. Non è vero. Volevano sfruttare gli spazi atlantici per ragioni commerciali, ed è questo che porta allo scisma, che tra l’altro fu la prima Brexit».

Ecco, la Brexit. La seconda. Tremonti, come fa l’Europa senza Regno Unito? « Con l’anglosfera l’Europa aveva una dimensione non solo continentale, avendo accesso ai mari. Ora, nella lotta tra Usa e Cina, l’Europa nella global room non c’è più. Ti dicono “stiamo al tavolo”, ma il problema è che non ci stiamo come commensali, ci stiamo come menù». Anche se Londra in Europa non c’è mai stata del tutto? È stata sempre un corpo estraneo, a cominciare dalla moneta. E quando lei ha proposto di fare nation building in Europa, gli inglesi si sono opposti. «Vero -risponde tremonti- Però siamo usciti almeno un po’ dalla crisi anche perché c’era la City di Londra. L’inghilterra a modo suo è sempre stata parte dell’Europa. Lo diceva un sovranista puro come Nietzsche: “Senza l’inghilterra l’Europa non esiste“».