La grande ritirata di Deutsche Bank: ecco perché il futuro è di Libra (e delle banche Usa)

La svolta di una delle principali banche internazionali avrà numerose conseguenze sul sistema bancario, a cominciare da quello europeo. Nel 2022, alla fine della complessa ristrutturazione, annunciata lunedì dall’amministratore delegato Christian Sewing, la Deutsche Bank avrà 18 mila dipendenti in meno rispetto ai 92 mila attuali, il 20% di derivati in meno (oggi ammontano a mille e 300 miliardi di euro) un anno di perdite e due anni senza dividendi. In cambio, il patrimonio di vigilanza sarà più saldo. A una bad bank costituita ad hoc verranno passati attivi ponderati per il rischio pari a 74 miliardi di euro che equivalgono a 280 miliardi a leva. La nuova DB potenzierà la divisione corporate per fare da tesoriera alle grandi imprese tedesche e multinazionali, mentre verrà rafforzata la divisione retail. Il corporate banking diventa il motore principale nel quale confluiranno tutte le attività connesse. La Deutsche Bank si reinventa senza intervento dello stato o del denaro pubblico, al contrario di quel che molti temevano in Germania o che speravano in Italia così da gettare altra benzina sul fuoco della polemica contro i tedeschi che risanano le loro banche con i soldi degli altri.

Guardando la ristrutturazione dall’osservatorio italiano, viene subito in mente Unicredit. Innanzitutto perché è l’unica banca italiana ad essere considerata sistemica in Europa, e poi perché è l’unica che abbia una presenza significativa in Germania e nella Mitteleuropa. Per contro, la DB è una delle principali banche sul territorio italiano, primo mercato dopo quello domestico. Ha aperto il suo ufficio di rappresentanza nel 1977, ma il legame è di antica data. La Deutsche Bank è stata tra i fondatori, nel 1894 a Milano, della Banca Commerciale Italiana. La sua presenza si è rafforzata negli anni con l’acquisizione di Banca d’America e d’Italia (1986), Banca Popolare di Lecco (1994), Finanza & Futuro (1995) e Milano Mutui (1996). La ristrutturazione non tocca i 4 mila dipendenti in Italia dove la DB con 2,2 milioni di clienti individuali e 65 mila aziende, svolge già principalmente attività di banca tradizionale, focalizzata su piccole imprese e famiglie, e specializzata nei finanziamenti a supporto delle aziende con elevata vocazione all’export, nel risparmio gestito e nel credito al consumo.