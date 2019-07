Spotify sta ammazzando la musica. Care radio, è arrivato il momento di boicottarlo

A un certo punto, nella storia dell'umanità, c'è sempre qualcuno che, consapevolmente o meno, eroicamente o meno, prende una decisione o più semplicemente si fa venire un'idea che interrompa una situazione in apparenza irrisolvibile. Un eroe, in alcuni casi, un genio, in altri, uno che passa e che risolve un problema, comunque.

Facciamo un esempio facilmente comprensibile a tutti, anche a quelli che non hanno superato la prova Invalsi con risultati passabili. Prendiamo questa faccenda che se scopi può capitare che la donna resti incinta. Immagino che, quando l'uomo, inteso come essere umano, quindi uomo e donna, è apparso sulla terra la faccenda della procreazione fosse più che altro istintiva. Non eravamo già Homo Sapiens Sapiens, quindi ci si muoveva a spanne, su questo come su altri fronti. E il fatto che ci fossero tante gravidanze, credo, fosse anche un modo per mandare avanti il genere umano, altrimenti destinato a prematura estinzione, vista la bassa età media o l'alto tasso di mortalità, a seconda di come la si voglia guardare.

Poi, man mano che l'uomo, inteso sempre come essere umano, si è evoluto, ci sarà stato qualcuno che avrà pensato che quella faccenda del rimanere incinta, che ancora suppongo non si chiamava così, rimanere incinta, fosse legato allo scopare, e più nello specifico al fatto che l'uomo venisse dentro la donna. Magari sarà successo contemporaneamente a più persone, di intuire questa cosa. Anche oggi succede che più persone abbiano la stessa idea, magari anche nel campo della creatività, e per evitare spiacevoli questioni di plagi e diritti d'autore si tende a dire che certe idee sono nell'aria. Ecco, a un certo punto deve essere stato nell'aria questo fatto che il rimanere incinta era diretta conseguenza dello scopare. Qualcuno ha fatto due più due e ci è arrivato. Col tempo qualcuno avrà anche pensato che magari rimanere incinta con troppa frequenza non era il massimo dalla vita, e avrà iniziato a ragionare, sempre che così si possa dire, su come impedire che a ogni scopata o giù di lì coincidesse una gravidanza.