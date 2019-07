Grazie, robot: ecco perché il futuro del lavoro è delle donne (e ci guadagneremo tutti)

Donne ingegnere robotiche, donne programmatrici, donne a capo di aziende informatiche: sembra ancora un sogno, eppure è questo ciò a cui la rivoluzione digitale chiama. A fronte di una realtà dove le donne sono ancora molto svantaggiate in termini professionali nei confronti degli uomini, infatti, bisogna prendere atto del fatto che il mondo del lavoro sta attraversando (e sempre più attraverserà) una fase di profonda trasformazione. E che questa trasformazione potrebbe portare vantaggi infiniti, non solo alle donne (raggiungendo, finalmente, la parità di genere) ma anche in termini di ricchezza e benessere mondiali. A patto, però di saperla sfruttare a dovere.

Ad analizzare in che modo la transizione digitale influenzerà il mondo del lavoro al femminile sotto l’influenza delle nuove tecnologie e l’avanzare dell’automazione è stato il McKinsey Global Institute con il rapporto "The future of women at work". Sveliamo subito le conclusioni: malgrado sia impossibile prevedere con precisione assoluta come il mondo del lavoro evolverà di qui al 2030, quel che è certo è che per le donne l’evoluzione delle professioni e la nascita di nuovi posti di lavoro in chiave tech costituiscono una grande opportunità di sviluppo personale, professionale e sociale. Mobilità, lavoro flessibile, funzioni complesse e in cui l’aspetto umano sarà preponderante, infatti, offriranno sempre più alle persone una nuova prospettiva sul mondo delle professioni, e in particolare alle donne una occasione concreta di emanciparsi e di vedere crescere il proprio ruolo sociale. Anche in termini economici: stipendi più alti e più tempo a disposizione da dedicare ad altre attività, senza doversi ridurre al giogo della scelta tra lavoro e famiglia, e avendo a disposizione maggiori opportunità di sviluppo personale.

Però, c’è un grande però. Condizione imprescindibile, infatti, è che la politica (a livello mondiale) metta in campo gli strumenti giusti per consentire alle donne di avere le stesse opportunità degli uomini. Non solo in termini di accesso alla tecnologia, ma anche di opportunità di studio e attraverso misure di sostegno alla famiglia: solo così le lavoratrici avranno occasioni concrete di emergere attraverso il lavoro. Altrimenti, la transizione digitale potrebbe diventare motivo di ulteriore accentuazione degli squilibri di genere, lasciando i lavori altamente specializzati e tecnici tutti in mano agli uomini e isolando ancora di più le donne in una condizione di svantaggio permanente.