Ecco le cinque cose che Salvini dovrebbe fare (e non fa) per risolvere il problema migranti

Innanzitutto, ogni strategia andrebbe elaborata in considerazione del fatto che «Quando si pongono forti restrizioni all’immigrazione regolare, aumenta l’immigrazione clandestina: a fronte di una riduzione del 10% dell’immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%». Dato che in Italia vi sono molte migliaia di stranieri non a posto con i documenti, la prima azione dovrebbe essere quella di diminuire gli irregolari presenti, con una sanatoria destinata a coloro i quali abbiano compiuto percorsi positivi di inclusione sociale e lavorativa. Essa consentirebbe, in primo luogo, di far entrare nelle casse dell’INPS i contributi previdenziali che il lavoro nero degli irregolari sottrae: in occasione di precedenti provvedimenti di emersione (l’ultima sanatoria è del 2012), ad esempio, il numero di colf e badanti extracomunitarie si è impennato, «A dimostrazione del fatto che questi lavori continuano a essere richiesti, ma vengono svolti senza versare i contributi sociali». In secondo luogo, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno e, quindi, di svolgere lavori regolari avrebbe impatti positivi sulla condotta degli immigrati: «L'evidenza disponibile suggerisce che i provvedimenti di regolarizzazione comportano sostanziali benefici in termini di riduzione della propensione a delinquere dei cittadini stranieri presenti (irregolarmente) sul territorio nazionale, a seguito dell’accesso a migliori opportunità nell’economia regolare».

La seconda azione dovrebbe essere tesa a ridurre l’arrivo di stranieri irregolari mediante l’ampliamento di canali di ingresso regolari. Il canale principale è stato per diversi anni il cosiddetto decreto flussi, introdotto nel 2001 al fine di pianificare le quote di stranieri cui permettere l’entrata in Italia per motivi di lavoro. Quindi, andrebbe usato in pieno tale strumento, che nel tempo tuttavia è andato progressivamente perdendo consistenza poiché finalizzato ad autorizzare quasi esclusivamente l’arrivo di lavoratori stagionali e la conversione di tipologie diverse di permessi di soggiorno per soggetti già presenti nel Paese. L’entrata di stranieri in modo legale consentirebbe di fruire dei benefici che l’immigrazione regolare arreca al Paese, anche perché, chiudendo le frontiere a tutti, «Rischiamo di distruggere il nostro sistema di protezione sociale»: gli immigrati che lavorano, tra le altre cose, versano ogni anno 14 miliardi di contributi sociali e ne ricevono sette a titolo di pensioni e di altre prestazioni sociali, con un saldo netto di 7 miliardi.