Caso Seawatch, il decreto sicurezza bis non è la Bibbia (e Salvini sta infrangendo la legge più di Karola)

Il ministro dell’Interno ha avuto la possibilità di applicare il cosiddetto decreto sicurezza bis non appena entrato in vigore. La Sea Watch 3 è stata la prima nave destinataria del provvedimento di divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane, in conformità a quanto previsto nel decreto stesso. Ciò nonostante, com’è noto, il capitano della nave ha violato tale interdizione, con la motivazione di portare al sicuro le persone a bordo, in condizioni precarie ormai da molti giorni.

Era stato esposto in un articolo precedente come la nuova normativa introducesse un pericoloso meccanismo, in base al quale il ministro dell’Interno, di concerto con quello dei Trasporti e della Difesa, dispone del potere di chiudere le acque italiane alle navi che effettuano soccorsi in mare di stranieri irregolari. Infatti, con il decreto sicurezza bis, che trasfonde in norme di legge principi già contenuti in circolari emanate dal Ministro dell’Interno nei mesi scorsi, le navi che svolgono operazioni di salvataggio di stranieri irregolari divengono automaticamente colpevoli del reato di traffico di migranti, di cui all’art. 12 del Testo unico sull’immigrazione: ciò in base all’assunto che il salvataggio sia in realtà una fase del preventivato e intenzionale trasporto di tali persone per favorirne l’ingresso illegale sul territorio nazionale. Secondo tale azzardato automatismo, che configura una sorta di presunzione di colpevolezza a carico delle navi che raccolgono naufraghi, il loro passaggio in acque italiane diviene “non inoffensivo”, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, o comunque tale da mettere a rischio “ordine e sicurezza pubblica”: pertanto, in applicazione del decreto richiamato, esso può essere vietato dal ministro dell’Interno. Chi contravvenga al divieto rischia una sanzione amministrativa (da 10.000 fino a 50.000 euro), il sequestro (e la confisca) della nave in caso di reiterazione, oltre a un’eventuale sanzione penale.

Il provvedimento con cui il ministro dell’Interno ha dato veste giuridica ai propri proclami in tema di immigrazione sembra non aver considerato il fatto che il ministro stesso, così come le disposizioni nazionali, trova limiti invalicabili in disposizioni di rango superiore. Di conseguenza, quella “onnipotenza” che il titolare del Viminale pare aver voluto manifestare con l’emanazione di quel decreto può essere decisamente ridimensionata mediante la ricognizione normativa del quadro delle regole internazionali vigenti. Tale ricognizione - già effettuata dall’Onu, nella lettera inviata al governo italiano nello scorso mese di maggio, per stigmatizzare il contenuto delle citate direttive del ministro dell’Interno e del decreto sicurezza bis in via di emanazione – dimostra chiaramente come, a fronte della necessità di porre al riparo persone vulnerabili, eventuali finalità previste da altre norme passino necessariamente in secondo piano.