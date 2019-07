Il caso Sea Watch, leggi alla mano: ecco perché Carola Rackete ha ragione e Salvini torto marcio

In ogni ambito, oggi più che mai, serve conoscere per capire. Mentre la politica tende a imporre le proprie “narrazioni”, c’è bisogno di chi offra “spiegazioni”. Dunque, può risultare utile fornire qualche elemento ulteriore, rispetto a quanto già esposto in un articolo precedente, per valutare la condotta del comandante di una nave che si trovi nella situazione di Carola Rackete sulla Sea Watch 3. Anche perché può ritenersi, con ragionevole certezza, che vi saranno altri casi similari. Nell’articolo richiamato si è detto che l’obbligo di soccorso in mare - previsto da convenzioni internazionali, di rango superiore rispetto alla legge ordinaria (art. 117 Cost.) – prevale su qualunque disposizione finalizzata a scopi diversi. Ora occorre chiarire come si è arrivati all’esito che la vicenda ha avuto, assemblando con ordine i pezzi del puzzle normativo.

Ogni Stato costiero - ai sensi della Convenzione Unclos – deve predisporre un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso, collaborando a questo fine con gli Stati adiacenti. Tale obbligo di collaborazione è specificato in altri Trattati internazionali: la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (Solas) e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso marittimi (Sar). Al riguardo, le zone di ricerca e salvataggio (Sar) sono ripartite d’intesa tra gli Stati interessati; l’autorità di uno Stato costiero competente sulla zona di intervento, che abbia avuto notizia di persone in pericolo di vita nella zona di mare Sar di propria pertinenza, deve intervenire immediatamente ed è tenuta a fornire al più presto la disponibilità di un posto di sicurezza per lo sbarco. Il luogo sicuro, place of safety, non è sempre il porto più vicino. Infatti, le operazioni di salvataggio non si esauriscono con le prime cure mediche o con il soddisfacimento di altri bisogni immediati: un posto sicuro deve pure garantire la sicurezza effettiva delle persone, in termini di protezione dei loro diritti fondamentali, nel rispetto del principio di non respingimento. Allo scopo di completare gli obblighi in tema di soccorso in mare, gli Stati membri dell’Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organization, IMO) hanno adottato emendamenti alle citate Convenzioni, i quali – tra l’altro - impongono agli Stati stessi di cooperare affinché i comandanti delle navi siano quanto prima sollevati dagli obblighi di assistenza alle persone tratte in salvo (con una minima ulteriore deviazione rispetto alla rotta prevista) e queste ultime vengano portate al sicuro.

Eppure, nonostante le regole sopra esposte, c’è comunque una zona grigia. Fermo restando, infatti, l’obbligo di soccorrere i naufraghi e l’indicazione di un posto sicuro da parte dell’autorità Sar competente nella porzione di mare ove viene effettuato il loro salvataggio, a chi spetta accoglierli sulla terra ferma nel caso in cui l’autorità Sar sia, ad esempio, quella libica e il porto da essa indicato sia quello di Tripoli, che non è place of safety (v. raccomandazione della Commissaria ai diritti umani del Consiglio d’Europa, lettera dell’Onu , sentenza del GIP di Trapani), poiché lì le persone potrebbero subire una violazione dei loro diritti fondamentali? Le Convenzioni non forniscono criteri puntuali per situazioni come questa, che è poi il caso della Sea Watch 3. Per offrire comunque una soluzione, gli emendamenti sopra richiamati prevedono un obbligo generalizzato per i Paesi firmatari di cooperare con il comandante della nave per sollevarlo dall’assistenza delle persone a bordo, come esposto. Ciò nonostante, potrebbe verificarsi che i Paesi interessati non siano disponibili allo sbarco - per quel “rimpallo di responsabilità” che spesso avviene quando manca la prescrizione normativa di un responsabile unitario - e quindi che la nave resti priva di indicazioni per l’approdo. Paradossalmente, essa potrebbe stazionare all’infinito in alto mare. Ma, com’è ovvio, con persone in stato di fragilità a bordo, ciò è un assurdo.