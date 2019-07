Abruzzo nero: soldi pubblici per restaurare la scritta “Dux” sulla montagna dei partigiani

Il pretesto per il ritorno alla luce della scritta che inneggia al duce è stata la creazione di una parete per l’arrampicata. Il sindaco Pino Finamore, ex democristiano eletto per la seconda volta in una lista civica in quello che è anche nel paese dei cuochi – perché ospita un famoso Istituto alberghiero – ed ex cuoco anche lui per 30 anni alla Camera dei deputati, ha sottoscritto una convenzione con la società sportiva dilettantistica Moving Wellness per sistemare la roccia, investendo 12.500 euro del bilancio pubblico. Così, quando al sindaco i rocciatori hanno chiesto se, oltre ai lavori di pulizia e manutenzione, si dovesse ripristinare anche la scritta fascista, il primo cittadino senza pensarci troppo ha dato il suo assenso. Nessun altro in comune sapeva nulla a quanto pare. Tantomeno la Soprintendenza. La scritta inneggiante a Benito Mussolini, così, è stata restaurata proprio con i soldi pubblici.

«La scritta Dux è scolpita sulla parete rocciosa dagli anni Quaranta, c’è sempre stata, è una scritta storica», si è difeso Finamore, definendola come «un’attrattiva per il paese». E la paura per gli abitanti è che ora possa diventare un santuario del turismo di nostalgici del ventennio e militanti di estrema destra, che già sui social si sono rallegrati per la decisione del sindaco. «Non ho nessuna intenzione di ricoprirla, è una scritta che c’era, e se serve da attrattiva per far venire gente nel mio paese va benissimo», ha detto Finamore.