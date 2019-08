Deserto, migrazioni, guerre per l'acqua: la prossima Africa siamo noi

La questione ambientale, nondimeno, accende sempre più spesso conflitti tra gli Stati, pronti a tutto per aggiudicarsi la proprietà di risorse naturali come l’acqua (secondo le Nazioni Unite, almeno il 40% dei conflitti combattuti in Africa è dovuto al domino di fonti di prima necessità). «Il cambiamento climatico impatta su tutte le aree globali. La regione mediterranea, però si potrebbe considerare un hotspot, in cui i cambiamenti hanno già trovato riscontro in lunghi periodi di siccità. Questi fenomeni possono solo che aumentare, creando un’instabilità a livello di popolazioni non solo nelle zone più vulnerabili come quella subsahariana e asiatica», spiega Perugini.

La logica porta a pensare a un esodo di massa, il passato più recente, invece, a scenari strazianti. Sempre più migranti saranno migranti climatici che, come una goccia di troppo, faranno rovesciare un vaso già di per sé precario. Paesi mediterranei, come l’Italia, saranno attori principali di questa escalation sociale, culturale e politica, nella quale non si potrà far fede su giustificazione alcuna in grado di esimere dal mutuo soccorso.

Mutuo soccorso che in gergo non sono nient’altro che gli Aps, ovvero gli Aiuti pubblici allo sviluppo. Questi fondi sono stanziati per i progetti nei Paesi in via di sviluppo, nell’ottica acerba di un aiuto preventivo a quello dei salvataggi in mare. Nei dialetti pentaleghisti, potremmo definire questo strumento il cosiddetto “aiutiamoli a casa loro”. Ora, se l’emorragia migratoria può essere cauterizzata è grazie a interventi mirati per risanare l’humus sociale, agricolo e ambientale dei Paesi di cui sopra, non tagliando 860 milioni di euro dal bilancio Aps.

Il governo gialloverde, difatti, secondo i dati dell’Ocse, ha fatto scendere la quota degli aiuti (a casa loro) allo 0.24%, ovvero il 21.3% in meno rispetto al 2017 e alla soglia minima prevista. Il crollo del sistema del sostegno a domicilio, prima del previsto, avrà ripercussioni anche sul tentativo di ostruzione dei flussi migratori.