Ecco i cinque motivi per cui Salvini non può andare subito al voto

La maggioranza non c’è più. Ieri con una nota Matteo Salvini ha aperto la crisi del governo gialloverde: «Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c’è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori». Il leader della Lega scalpita per raccogliere il bottino dei sondaggi che danno il Carroccio al 40%. «Noi siamo pronti al voto, La Lega ha preso in giro il Paese» ha risposto il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Ma il problema per i due dioscuri del governo Conte è che la strada per le elezioni è lastricata di democrazia parlamentare. Il ministro dell’Interno ha molti poteri ma non può sciogliere le Camere. Solo Sergio Mattarella può scegliere se e quando gli italiani torneranno a votare. E secondo i maligni, il presidente della Repubblica vuole che il suo successore sia scelto da questo Parlamento e non dal prossimo, quasi sicuramente a maggioranza di centrodestra. Nessuno, neanche il Partito democratico vuole un governo tecnico. Ma non sarà così facile tornare subito alle urne per almeno cinque motivi.

Primo: in questo momento il Parlamento italiano è ufficialmente in ferie. Le Camere sono chiuse, gli uscieri e i funzionari sono in vacanza. I deputati e senatori sono in giro per l’Italia e non tutti ballano al Papeete beach di Milano Marittima. Per questo non sarà facile riaprire i cancelli di Palazzo Madama e Montecitorio domattina o tra una settimana come chiede Salvini. La riapertura è prevista per il 9 settembre, quando alle 12 si voterà per la quarta volta la riforma costituzionale voluta dal Movimento Cinque Stelle per ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 600. E passare così da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. Ci sono due modi per far finire un governo: con una crisi parlamentare o extraparlamentare. Quel “extra” in più vuol dire che non serve passare alla Camera o al Senato per votare formalmente la sfiducia. Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto sapere ai suoi due vice che vuole passare al Senato, dove il 5 giugno del 2018 ottenne la fiducia al suo Governo. «Da questo consesso ho ricevuto la fiducia e a questo consesso siate pur certi tornerò quando dovessero maturare le condizioni per una cessazione anticipata dal mio incarico», ha ricordato ieri. La presidente del Senato dovrà convocare la conferenza dei capigruppo e la prima data utile per convocare il Senato potrebbe essere al massimo il 20 agosto. Non prima.

Secondo: La riforma M5S del taglio dei parlamentari potrebbe allungare i tempi. Sia Salvini che Di Maio hanno accettato, per motivi diversi la richiesta di Conte parlamentizzare la crisi. Il leader della Lega ha cercato di far dimettere Conte, senza riuscirci per affrettare i tempi. Di Maio invece vuole che prima dello scioglimento delle Camere si voti la riforma costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Un voto su questo provvedimento però allontanerebbe le elezioni, perché si andrebbe oltre il 9 settembre. Ma non sarebbe l'unico problema. Se la riforma passasse a maggioranza assoluta dovrebbero passare almeno tre mesi per dare la possibilità a un quinto dei deputati o dei senatori, oppure a cinque consigli regionali di chiedere un referendum confermativo. Poi dovrebbero passare altri tre mesi per indire il referendum. Il taglio così ampio dei parlamentari richiederebbe anche una nuova legge elettorale per rendere governabili le nuove Camere. Con meno deputati le regioni più piccole sono sotto rappresentate rispetto a quelle più grandi. Le elezioni si sposterebbero minimo a marzo o addirittura ad aprile 2020.