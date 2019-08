L’errore di Mattarella: il decreto sicurezza bis non doveva essere firmato

Nell’ottobre del 2017, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rispondendo a uno studente che gli chiedeva come si comportasse quando gli veniva sottoposto per la firma un atto che disapprovava, rispose: «se non lo condivido appieno, ho il dovere di firmarlo, anche se la penso diversamente». C'è solo « un caso in cui posso - anzi devo - non firmare: quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione ». Questa affermazione spiega la promulgazione della legge di conversione del decreto Sicurezza bis: con la firma di tale legge, Mattarella ha attestato che essa non presenta vizi di incostituzionalità palesi. Eppure, sono molti i profili che lasciano perplessi, e non solo sul piano del diritto.

Serve verificare, innanzitutto, cosa avrebbe potuto fare il Capo dello Stato, in base a quanto previsto dalla Costituzione. Secondo l’art. 74, "Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata". In altri termini, come spiegato dallo stesso Mattarella nella risposta allo studente, il Capo dello Stato può rimandare al Parlamento l’atto normativo sottoposto alla sua firma, indicandone i motivi. Ma se le Camere lo riapprovano senza tenere conto delle sue indicazioni, esso va promulgato comunque.