Non solo Chigi e Quirinale: da Eni all’Inps, ecco tutte le poltrone in gioco con la crisi di governo

Oggi all’Eni c’è Claudio Descalzi. Nominato da Matteo Renzi, era il successore designato da Paolo Scaroni, già a capo dell’Enel e poi dell’Eni in epoca berlusconiana, che ora si è avvicinato a Salvini (in una intervista al Foglio una settimana fa ha spiegato come e perché il capo della Lega doveva rompere con il M5S). Il suo parere sarà, dunque, influente. Descalzi ha ben gestito l’azienda in questi cinque anni, ma è appesantito da una serie di inchieste giudiziarie per corruzione internazionale. Non solo. Ultimamente anche l’Eni è stata invischiata nel Russiagate all’italiana che coinvolge la Lega. L’azienda ha negato di aver partecipato a “operazioni volte al finanziamento di partiti politici”.

La geopolitica del gas è la partita più importante che la Russia gioca in Europa e l’Italia è da sempre un anello decisivo. I rapporti tra Putin e Berlusconi si conoscono e adesso saltano fuori anche quelli di Salvini (forse non con zar Vladimir direttamente, ma certo con il suo partito con il quale ha firmato un patto di collaborazione). È una questione estremamente delicata che può compromettere le relazioni con gli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, anzi il presidente in persona, ha chiesto apertamente che l’Italia completi il gasdotto meridionale, chiamato Tap, grazie al quale sarà possibile bypassare la Russia da sud e ridurre la dipendenza italiana e centro-europea dal metano siberiano. Davvero un great game, un grande gioco, che coinvolge il governo italiano, ma a cascata ricade sulle aziende che controlla, dalla Snam all’Eni e persino all’Enel nelle cui centrali si bruciano gas e olio combustibile.

Anche Francesco Starace, amministratore delegato dell’Enel, è stato nominato da Renzi con il cui governo ha avuto un ottimo rapporto, tanto da mettere in piedi l’operazione Open Fiber per far concorrenza alla Tim messa sotto scacco da Vincent Bolloré. Ma l’Enel è davvero la gallina dalle uova d’oro, ogni anno versa al Tesoro dividendi da leccarsi le dita, nonostante un elevato indebitamento. Starace ha compiuto un cambiamento profondo puntando sulle energie rinnovabili non solo per alimentare le centrali elettriche, ma per diventare un operatore di taglia internazionale in questo campo. Difficile sostituirlo durante questa delicata transizione industriale e sarà ancor più difficile accampare motivazioni soltanto politiche, anche perché ha sempre tenuto a mantenere un profilo tecnico a tutto campo.