Open Arms, la crisi di governo complica tutto: e ora il diritto è l’unica arma contro Salvini

“Se non puoi convincerli, confondili”, diceva Confucio. Il caso Open Arms è l’esempio di una politica che tenta di creare confusione pur di non affrontare il problema. E la dottrina dei porti chiusi, per l'appunto, sta diventando un mostro giuridico, un Frankestein che mangia se stesso: il governo che approva il decreto sicurezza bis, il presidente che lo firma con delle riserve, il Tar del Lazio che lo boccia, i ministri Trenta e Toninelli che lo disconoscono, e Salvini che lo difende strenuamente.

La fredda cronaca. Sedici giorni in mare e sbarchi solo per emergenze. La situazione a bordo della Open Arms peggiora di ora in ora. Alcuni migranti, vedendo Cala Francese, a Lampedusa, davanti ai propri occhi, avrebbero tentato di gettarsi in mare per raggiungere la terra ferma. I legali della Ong spagnola hanno presentato alla Procura di Agrigento un esposto profilando i reati di sequestro di persona, violenza privata, privazione della libertà personale, abuso di atti di ufficio e abuso di potere. A seguito della visita di alcuni medici di Emergency del 15 agosto, una nota ha confermato una situazione sanitaria non più sostenibile sollecitando l’intervento dell’autorità competente e lo sbarco immediato di tutti i naufraghi ancora a bordo della nave. Un rimbalzo di esseri umani, costretti nella zona grigia della normativa internazionale ed europea. Una tragedia dell’assurdo montata ad arte dal ministro dell’interno Matteo Salvini.

Nel paese della crisi di governo in pieno agosto, concentrato su lettere aperte del Presidente Conte per criticare la gestione degli sbarchi o sulle futuribili alleanze Pd-Cinque Stelle, è il diritto che sostituisce la politica, e che prova a sbrogliare la matassa. Dopo due settimane nel mar Mediterraneo in attesa di un porto, tra twitter al vetriolo dei vari capi di Stato e di Governo italiani e europei, la situazione ha avuto una svolta solo - solo - dopo che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei legali della Ong e ha sospeso così il divieto di ingresso in acque italiane. Gli effetti del decreto sicurezza bis potrebbero quindi essere un boomerang per Matteo Salvini. Se, da un lato, ha raggiunto alcuni degli obiettivi desiderati dai firmatari, dall’altro è oggetto di impugnazione da parte dei Tribunali amministrativi. “Dopo che il Tar del Lazio ha sospeso il decreto sicurezza bis per la Open Arms - racconta a Linkiesta Arturo Salerni, legale dell’organizzazione - è arrivato un divieto di accesso al porto di Lampedusa firmato dalla guardia costiera italiana. Questo ha causato ore di attesa e continue evacuazioni mediche, i migranti sono scesi dalla nave solo per questioni di salute non più rimandabili. Le condizioni a bordo sono al limite. Abbiamo presentato un esposto alla Procura di Agrigento per il reato di sequestro di persona, violenza privata, privazione della libertà personale, abuso di atti di ufficio e abuso di potere. La procura di Agrigento ha ora aperto un fascicolo d’indagine”.