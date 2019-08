Conte smemorato: ha sostenuto la linea anti-migranti di Salvini. E ora fa finta di niente

E così, negli ultimi 12 mesi, diverse navi con naufraghi a bordo sono state bloccate al largo delle coste italiane e il sistema dell’accoglienza è stato smontato pezzo per pezzo, con il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, trasformato in spauracchio per sovranisti. Il tutto con Salvini sempre a favore degli elogi dei suoi e degli attacchi della sinistra. Mentre i complici Cinque Stelle si godevano lo spettacolo in silenzio.

«Troppo comodo accorgersene ora», hanno fatto notare in tanti a Giuseppe Conte. Lo ha fatto Matteo Renzi, Emma Bonino, Nicola Zingaretti. E pure lo stesso Matteo Salvini. «Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno», gli ha detto. «Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti». Insomma c’era già chi era stato «responsabile» – tra le parole più usate da Conte – mentre il presidente del Consiglio arbitrava impassibile il derby di governo tra Lega e Cinque Stelle da Palazzo Chigi. Senza mancare di rispondere al rosario salviniano con il santino di Padre Pio estratto dal portafoglio a Porta a Porta.

In questi 14 mesi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi Cinque Stelle hanno firmato, condiviso e avallato decreti, linee politiche, circolari e direttive del ministro dell’Interno. Come si fa tra alleati di governo. Con una piccola pausa solo in occasione delle elezioni europee, quando venne imbastito un piccolo teatrino politico di scontro, subito rientrato a campagna elettorale terminata.

Se Salvini non li avesse sfiduciati, probabilmente Conte i suoi sarebbero rimasti ancora in silenzio a godersi le vacanze. Ma, con la crisi innescata, una nuova campagna elettorale potrebbe essere alle porte. E la macchina di Casalino ha già scaldato i motori. Ovviamente tacendo, come ha fatto Conte nel suo discorso, sui porti chiusi, le Open Arms e il dramma di Mimmo Lucano che non può rientrare nella sua Riace per far visita al padre. Tanto i social hanno la memoria corta. E Conte, da gregario di Salvini, è già passato nella squadra avversaria. Con tanto di tifoseria.