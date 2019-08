Altro che neutralità: così Google può creare la sua verità (e l’ha fatto contro Trump)

L'ex dipendente di Google ha dichiarato a Project Veritas di avere impiegato un anno a raccogliere i documenti che dimostrano il sistema politicamente distorto usato da Google e l’esistenza di una sorta di "lista nera" in cui sono censiti i siti web e giornalistici che la compagnia ritiene indesiderati. Tra questi, molti sono di destra ma non tutti.

Sembra invece che quelli con idee anti-Trump, come il Wall Street Journal, la CNN e Fox News in primis, invece vengano sistematicamente potenziati. Il motivo ufficiale è che questi sarebbero i media con maggiore sensibilità e attenzione verso la verifica delle fake news. Certamente non abbiamo motivo di non credervi, ma non abbiamo neanche motivo di credere che siano le uniche o che in altre aree politiche non ve ne siano di altrettanto autorevoli.

Secondo le dichiarazioni di Vorhies è "chiaro" che Google ha un orientamento politico, e che la compagnia tecnologica "sta giocando su entrambi i lati. Da una parte dice di essere una piattaforma che ospita contenuti di cui non è responsabile, dall'altra invece agisce come un vero e proprio editore in quanto è lei a dettare le linee editoriali di questo o quel sito o di questo o quel giornale, semplicemente valorizzando o penalizzando questo o quel contenuto.

Del tema dell’"ingiustizia algoritmica" nelle classifiche di ricerca, Vorhies aveva già parlato con Project Veritas in modo anonimo nel giugno scorso. Con gli elementi aggiuntivi presentati in questa intervista video conferma la sua idea che Google non sia una fonte oggettiva di notizie e informazioni. Elementi che aggiungono carne al fuoco per tutti coloro che credono che Google non dica la verità quando afferma di operare in modo trasparente sul web, soprattutto nell’ambito politico e delle idee lontane dal cosiddetto pensiero unico dominante.