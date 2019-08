Salvini, la pacchia è finita davvero. Ora la Lega crolla anche nei sondaggi

È finita la pacchia per il quasi ex ministro dell’interno Matteo Salvini, fragoroso protagonista di questi mesi di governo gialloverde e di questa estate di pance nude, di spiagge, di aperitivi in riva al mare e di fracasso rivenduto come autorità. L’uomo che si è sentito invincibile precipitevolissimevolmente cadde e ora si lecca le ferite fingendosi tradito nonostante sia il traditore. Lui che da sempre ha usato i sondaggi come manganello oggi deve assorbire il colpo di più del 5% perso in meno di un mese, il suo popolo sta cominciando a guardarsi intorno dopo la crisi di governo per delirio di onnipotenza e anche sui social (altra arma bianca di una propaganda sempre con la bava alla bocca) la Bestia del Capitano comincia a perdere colpi sotto le sferzate del presidente del consiglio Conte e dei grillini infuriati.

Matteo Salvini ha pensato di essere un grande stratega capace di fare diventare oro tutto ciò che toccava ma non ha tenuto conto del fatto che la propaganda e la politica siano due cosa diverse: se è vero che con la propaganda si può azzoppare l’avversario per rivendersi come alternativa rimane comunque il fatto che una volta raggiunto il potere, seduto nei posti di comando, non si può insistere nel randellare nemici più o meno immaginari come unico atto di governo: tocca amministrare, fare le riforme che rilancino i diversi settori, dimostrare un serietà e una compostezza istituzionale che permette di avere credibilità nazionale e internazionale, tocca fare funzionare le istituzioni poiché non basta indossarne i loghi sulle magliette. Ne abbiamo avuti tanti (e ahimè ne avremo ancora) di splendidi venditori di promesse che sono franati sotto la propria inaffidabilità e la propria incapacità. Non è stato il primo, non sarà l’ultimo.