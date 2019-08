2000 euro per un corso: il grosso grasso business del test di ammissione a Medicina

L’appuntamento annuale per il grande giorno del test di ammissione a medicina del 2019 è fissato per il 3 settembre. Quest’anno i posti nelle università italiane sono 11.568 (il 18% in più dell’anno scorso), e gli iscritti hanno raggiunto quota 68.694. A conti fatti, entrerà circa uno su sette. Il countdown ormai è iniziato, ma chi ha fatto domanda ha cominciato a prepararsi già da mesi. Spendendo non poco, tra libri, simulazioni, e soprattutto corsi di preparazione. Che nelle scuole private arrivano a costare anche 1.500-2.000, ma che anche nelle università pubbliche non sempre sono gratuiti. Anzi, ci sono atenei, come l’Università del Piemonte Orientale, dove per il corso di preparazione al test di ammissione a medicina si richiede una quota di 900 euro. E così, «chi può, si prepara bene, aumentando la probabilità di superare il test. Chi non può, non lo fa», dice Daniele Grassucci, direttore del portale Skuola.net, punto di riferimento degli studenti italiani. E il rischio è che le graduatorie, alla fine, dipendano anche dal reddito dei genitori.

Ad aprile, l’ormai ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha modificato per decreto la composizione delle prove di accesso a medicina e odontoiatria, riducendo la percentuale delle domande di logica e aumentando quelli di cultura generale. I quesiti di cultura generale sono passati da due a 12, quelli di logica da 20 a dieci. «Una buona notizia, perché la logica era preponderante su fisica, biologia, chimica, nonostante non si studiasse nei cinque anni di scuola», spiega Grassucci. E in occasione della firma del decreto, il ministro stesso dichiarò di aver chiesto alle università di organizzare corsi di preparazione alle prove, da tenersi nei mesi estivi, annunciando che il Miur avrebbe destinato dei finanziamenti ad hoc per l’organizzazione. Di questi finanziamenti, se siano o meno arrivati e soprattutto a quanto ammontino, però, nessuno sa nulla. Né al Miur, né nelle università.

E mentre i colossi dei test di ammissione universitari, da Alphatest a Testbusters, hanno visto triplicare i ricavi tra manuali (acquistabili anche con il bonus cultura) e corsi di preparazione che sfiorano i 2mila euro, anche molte università pubbliche si sono attrezzate accogliendo il suggerimento del ministro. Tra le 40 circa che offrono un corso di laurea in medicina e chirurgia, molte, da Parma a Milano, hanno organizzato corsi di preparazione gratuiti, ma tante altre richiedono una quota di iscrizione. E se La Sapienza di Roma si ferma a un prezzo di 50 euro, ci sono i casi limite dell’Università di Siena che richiede 400 euro per un corso di 79 ore, e quella del Piemonte Orientale che ha una quota di iscrizione di 900 euro per 76 ore. Se tutti i 658 iscritti al test dell’ateneo piemontese dovessero seguire il corso, il ricavo sarebbe di quasi 600mila euro. Nella stessa ipotesi, a Siena si superano i 260mila euro di introiti.