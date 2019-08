Il 2019 è stato un anno bellissimo, ma solo per Giuseppe Conte

Alla fine ha avuto ragione lui. Il 2019 è stato davvero un anno bellissimo. Non tanto per l'italia che non cresce più, quanto per l'imprevedibile ascesa politica dell'avvocato degli italiani diventato all'improvviso uno statista. Sì, lo sappiamo, quella di Conte è stata una battuta infelice che gli rimarrà addosso per sempre, ma permetteteci di ricordare che fino a poche settimane fa il presidente del Consiglio italiano era considerato solo chiacchiere e pochette. Ora però la situazione è cambiata, il governo gialloroso subentrerà a quello gialloverde e gli ultimi 14 mesi finiranno nel dimenticatoio. Le esagerazioni nel curriculum, la promessa di una crescita del Pil all'1,5% che non c'è stata, l’approvazione dei due decreti di sicurezza bis. E sia, scurdámmoce 'o ppassato come da tradizione italiota, ma vi prego, ricordiamoci del presente. Non vorremmo deprimere subito i sostenitori del nuovo governo, ma in attesa di realizzare il nuovo Umanesimo ci sarebbero una serie di problemi strutturali da risolvere al più presto se vogliamo che il prossimo anno, quello dopo e quello dopo ancora, siano davvero bellissimi. Ne citiamo cinque, ma potrebbero essere cinquanta.

Primo: la natalità. I dati pubblicati dall’Istat il 3 luglio sono micidiali: il 2018 è stato l’anno in cui sono nati meno bambini dall’Unità d’Italia nel 1861. Solo 439.747 neonati. In un solo anno gli italiani hanno fatto 18mila figli in meno rispetto al 2017. Il calo della natalità c’è dalla metà degli anni Settanta ma è dal 2015 che il numero delle nascite non supera la soglia psicologica del mezzo milione. Se contiamo dal 2014 è come se fosse scomparsa di colpo una città come Palermo. Il problema non è solo culturale ma economico: le italiane entrano sempre più tardi nel mondo del lavoro e quando hanno la sicurezza economica per sposarsi e fare figli è ormai troppo tardi. L’orologio biologico non segue il calendario della precarietà. Il governo gialloverde aveva promesso di supportare le famiglie per spingere gli italiani a fare più figli, ma in 14 mesi non ha fatto nulla. Nel contratto di governo M5S e Lega si erano presi l’impegno di rendere gratuiti i servizi di asilo nido per le famiglie italiane o di dare sgravi contributivi per le imprese che mantengono al lavoro le madri dopo la nascita dei figli. Nisba, niet, nada. Addirittura nella legge di bilancio 2019 è stata tolta la possibilità di fruire del bonus asilo nido o del libretto famiglia per servizi di baby sitting come alternativa al congedo parentale. Meno figli vuol dire meno persone in grado di lavorare e mantenere in piedi il sistema pensionistico italiano, ancora più appesantito dopo la riforma di Quota 100. Il calo delle nascite riduce sempre di più la popolazione più attiva e produttiva.